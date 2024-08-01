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Трамп заявив, що Камала Гарріс вдає із себе чорношкіру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп заявив, що Камала Гарріс вдає із себе чорношкіру
Трамп розкритикував Гарріс через її расову ідентичність
фото з відкритих джерел

Трамп стверджував, що Гарріс в минулому лише просувала своє індіанське походження

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою. Про це він заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго.

За словами колишнього президента США, Камала Гарріс лише нещодавно почала вдавати із себе чорношкіру, аби завоювати прихильність афроамериканців, хоча раніше ідентифікувала себе як індійку.

«Я не знав, що вона чорношкіра, поки кілька років тому вона випадково не стала чорношкірою і тепер хоче, щоб її знали як чорношкіру. Тож я не знаю, чи вона індіанка, чи вона чорношкіра», – сказав Трамп.

При цьому Трамп кілька разів перекрутив ім’я віцепрезидентки, вимовляючи його з наголосом на другому складі, тоді як англійською наголос має стояти на першому.

Камала Гарріс – донька батька-ямайця та матері-індіанки, які є іммігрантами до США. Будучи студенткою, Гарріс навчалася в Університеті Говарда, одному з найвідоміших історично чорношкірих коледжів та університетів країни, де вона також вступила до чорношкірого жіночого товариства Alpha Kappa Alpha.

До того ж, кандидат у президенти на заході відразу вступив у полеміку з ведучими – журналістками Fox News, ABC та Semafor.

Одну з них він звинуватив у тому, що поставила «жахливе», «грубе» й «ганебне» запитання, коли вона доволі прямолінійно поцікавилася, що він зробив для чорношкірих американців.

«Я люблю чорношкіре населення цієї країни. Я так багато зробив для чорношкірого населення цієї країни. Я був найкращим президентом для чорного населення від часів Авраама Лінкольна», – заявив Трамп.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про ймовірну кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Зокрема, Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ.

«Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація», – сказав він.

Нагадаємо, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців.

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Теги: вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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