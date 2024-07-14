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У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
Правоохоронці перекрили вулицю біля будинку Томаса Метью Крукса
фото: CNN

Стрільця ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія

Правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку підозрюваного у замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

За даними анонімних джерел видання у правоохоронних органах, у зловмисника, що стріляв в Трампа, було знайдено вибуховий матеріал в автомобілі та будинку.

Раніше стрільця ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія. Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. 

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика. 

А колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід». 

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах. 

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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Теги: відео стрілянина влада президент політика партії Дональд Трамп Європа вибори

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