Як зупинити Путіна, загрози людству. Про що Трамп розповідав Маску

За словами Трампа, Путін напав на Україну нібито через заяви Байдена про членство України в НАТО

Кандидат в президенти США Дональд Трамп дав інтерв’ю мільярдеру Ілону Маску. Онлайн-трансляція проводилась у соцмережі X. «Главком» зібрав ключові теми розмови Трампа та Маска:

Замах у Пенсильванії

Замах на Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу в Батлері у штаті Пенсильванія, тоді кандидата в президенти США було поранено. Зокрема, Трамп розповів, що дивився у напрямку стрільця, і тому «куля влучила під кутом, який був набагато менш руйнівним». Після цього випадку Трамп заявив, що став більш віруючим.

«Це було диво для тих людей, які не вірять в Бога. Я думаю, так, ми всі повинні почати думати про це. Я віруюча людина, тепер я більше віруючий», – сказав він.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що планує повернутися до Батлера, щоб провести мітинг у жовтні.

Гарріс і Байден

Трамп розкритикував свою опонентку від Демократичної партії Камалу Гарріс, назвавши її «некомпетентною», як і чинний президент Джо Байден. Він сказав, що зараз у США «дефективний уряд, це дефективні люди».

«І, до речі, у них є ще п'ять місяців, коли вони можуть щось зробити, але вони нічого не зроблять. Це все балачки, вона (Камала Гарріс — «Главком») некомпетентна і він некомпетентний і, чесно кажучи, я думаю, що вона більш некомпетентна, ніж він», – сказав Трамп.

Трамп назвав Байдена «найгіршим президентом в історії» вважаючи, що саме за каденції Байдена сталося вторгнення Росії в Україну, ХАМАС напав на Ізраїль «і у нас не було б інфляції і у нас не було б Афганістану», сказав республіканець.

Трамп назвав головною загрозою людству не кліматичні зміни, а ядерний конфлікт. «Основна загроза – це не глобальне потепління, при якому рівень ​​океану підніметься, а ядерне потепління, тому що зараз п'ять країн мають значний ядерний арсенал. Не можна допустити, щоб через людей на кшталт Байдена сталася якась дурість», – підкреслив республіканець.

Російсько-українська війна та НАТО

За словами Трампа, чинний президент Байден почав говорити про членство України в НАТО, що і дало підстави для Путіна вторгнутися в Україну.

«Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом», – сказав Трамп.

Республіканець розповів, що «Україна зараз не має достатньо чоловіків» для того, щоб воювати, тому і використовує «дуже молодих, або дуже старих». Трамп каже, якщо стане президентом, то почне говорити із Путіним.

«Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо», – додав Трамп.

Маск – майбутній представник адміністрації Трампа

У розмові з Трампом Ілон Маск запропонував себе на один із пост в адміністрації, якщо той повернеться у Білий дім. Мільярдер каже, що може допомогти стримувати «стримувати державні витрати».

«Я думаю, було б чудово просто мати державну комісію з ефективності, яка розглядала б ці речі і просто гарантувала, що гроші платників податків, важко зароблені гроші платників податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні», – сказав Маск.

Трамп сказав, що йому було б «приємно», якби Маск був залучений, зазначивши, що мільярдер є «чудовим економістом», посилаючись на заходи щодо скорочення витрат, які він вжив у своїх компаніях.

Нелегали у США

Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що допустили ще більше нелегальних мігрантів до Штатів і говорили, що це «найкращі показники, які США коли-небудь мали».

Кандидат в президенти США розповів, що були ситуації, коли до Сполучених Штатів прибували люди із різних країн з хворобами, з тюрем, психічних лікарень або притулків і «багато з них є терористами». За його підрахунками це 20 млн людей.

«Вони приїжджають з усього світу. І ви дивитеся на це і це сумно, бо 7 жовтня ніколи не повинно було статися, це так сумно коли ви дивитеся на Україну: це ніколи не повинно було статися», – сказав Трамп

Нагадаємо, під час інтервʼю кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа із американським мільярдером Ілоном Маском на платформу Х почалася масована кібератака. У ніч на 13 серпня (за київським часом) на платформі Х відбулося інтервʼю Трампа та Маска. Проте ще на початку користувачі почали жалітися, що не можуть попасти на прямий ефір.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон звернувся до американського мільярдера Ілона Маска через його майбутнє інтервʼю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.