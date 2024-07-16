Ілон Маск планує виділяти $45 млн щомісяця на підтримку Трампа

Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року

Ілон Маск щомісячно вноситиме пожертвування до фонду, який підтримує Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск планує надавати близько $45 млн на місяць новому політичному комітету, який підтримує колишнього президента США Дональда Трампа у предвиборчій гонці. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Зазначається, що створений у червні комітет під назвою America PAC націлений на реєстрацію виборців, переконання голосувати їх достроково, а також на запит бюлетенів для голосування поштою в штатах, що вагаються. Комітет найняв сотні людей для проведення роботи.

WSJ уточнює, що спонсорами комітету America PAC також виступають компанія Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт – генеральний директор вугледобувної компанії Alliance Resource Partners.

Нагадаємо, американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC, який підтримує колишнього президента Дональда Трампа у предвиборчій гонці у США. Про це повідомляє Bloomberg. Скільки пожертував Маск – не зазначається.

Примітно, що Маск досі публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але «його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців».

До слова, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його двічі намагалися вбити за останні 8 місяців. Про це він написав у своїй соцмережі X.

Із моменту замаху на Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в штаті Пенсільванія 13 липня Ілон Маск не переставав писати в соцмережі на цю тему. Він заявив, що повністю підтримує Трампа та сподівається на його швидке одужання, публікував фото та відео Трампа, коментував та репостив дописи інших людей.