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Джей Ді Венс погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Джей Ді Венс погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США
Венс виступив на національному з'їзді республіканців у Мілуокі
фото: CNN

Сенатор від Огайо Джей Ді Венс офіційно прийняв пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента

Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. Про це пише CNN.

«Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс під час виступу на національному з'їзді республіканців у Мілуокі в штаті Вісконсин.

Також він під час розмови із журналістами розкритикував політику чинного президента США Джо Байдена. Венс стверджував, що Байден завдає шкоди таким громадам, як та, де він виріс – Огайо.

«Якимось чином забудовник з Нью-Йорка на ім'я Дональд Трамп був правий у всіх цих питаннях, а Байден – ні. Джо Байден облажався, і моя громада заплатила за це ціну»,  – сказав він.

Венс додав, що країна потребує лідерів, «які б поставили Америку на перше місце».

Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

«Після тривалих роздумів, а також враховуючи величезні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів, є сенатор Дж. Д. Венс від великого штату Огайо», – йдеться у дописі Трампа в його соцмережі Truth Social.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не слід хвилюватися через можливе призначення Джей Ді Венс віцепрезидентом США, оскільки її підтримує не лише адміністрація США, а й американський народ. 

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Теги: вибори у США США Україна Дональд Трамп

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