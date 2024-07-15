«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом

Напад на експрезидента США Дональда Трампа змусив прибічників Байдена швидко змінювати політичні месиджі партії

Передвиборний штаб президента США Джо Байдена шукає нову стратегію, ухваливши рішення поки утриматися від словесних нападок на колишнього президента Дональда Трампа після замаху на республіканського суперника на заході Пенсільванії. Про це повідомили агентству Reuters представники штабу.

Білий дім спиратиметься на осуд усіх видів політичного насильства, включаючи різку критику Байденом «заворушень», викликаних протестами в кампусах через палестино-ізраїльський конфлікт, заявили агентству джерела в оточенні Байдена, які побажали залишитися анонімними.

Радники Байдена сподівалися пом'якшити нещодавні заклики деяких його колег-демократів та інших піти у відставку. Раніше фокус президентської кампанії Байдена був зосереджений на представленні Трампа як загроза демократичним нормам і противнику абортів у США.

«Це змінює все», – сказав один із представників президента про замах на Трампа. Він додав, що Джо Байден намагається знизити градус антитрампівських настроїв у своїй передвиборчій кампанії.

В оточенні Байдена заявили, що очікується спад тиску з боку конгресменів-демократів на 81-річного Байдена після замаху на Трампа. Деякі демократи в Палаті представників та Сенаті публічно закликали Байдена відмовитися від участі у перегонах після його невдалого виступу на червневих дебатах.

Передвиборча кампанія президента США Джо Байдена відновиться у понеділок після того, як була призупинена у зв'язку з нападом на його суперника та колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє газета Hill із посиланням на джерело.

«Кампанія з переобрання президента Байдена відновиться у понеділок увечері після того, як її було призупинено після стрілянини на мітингу колишнього президента Трампа», – пише видання з посиланням на офіційну особу.

Наголошується, що кампанія продовжиться після того, як на телеканалі NBC News вийде інтерв'ю з Байденом. Національний комітет Демократичної партії також продовжить свою діяльність.

Раніше телеканал NBC News повідомляв, що після спроби замаху на Трампа команда Байдена «натиснула на політичні гальма», і за лічені години його передвиборчий штаб призупинив «вихідні комунікації» і спробував швидко призупинити показ агітаційної реклами на телебаченні. Національний комітет Демократичної партії також поставив на паузу показ передвиборчих матеріалів, де є нападки на Трампа.

До слова, президент Сполучених Штатів Америка Джо Байден мав розмову з колишнім очільником США Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном) після того як як той отримав поранення. Про це повідомив Білий дім