Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом
Замах на Трампа змусив змінити риторику у оточенні Байдена
фото із відкритих джерел

Напад на експрезидента США Дональда Трампа змусив прибічників Байдена швидко змінювати політичні месиджі партії 

Передвиборний штаб президента США Джо Байдена шукає нову стратегію, ухваливши рішення поки утриматися від словесних нападок на колишнього президента Дональда Трампа після замаху на республіканського суперника на заході Пенсільванії. Про це повідомили агентству Reuters представники штабу.

Білий дім спиратиметься на осуд усіх видів політичного насильства, включаючи різку критику Байденом «заворушень», викликаних протестами в кампусах через палестино-ізраїльський конфлікт, заявили агентству джерела в оточенні Байдена, які побажали залишитися анонімними.

Радники Байдена сподівалися пом'якшити нещодавні заклики деяких його колег-демократів та інших піти у відставку. Раніше фокус президентської кампанії Байдена був зосереджений на представленні Трампа як загроза демократичним нормам і противнику абортів у США.

«Це змінює все», – сказав один із представників президента про замах на Трампа. Він додав, що Джо Байден намагається знизити градус антитрампівських настроїв у своїй передвиборчій кампанії.

В оточенні Байдена заявили, що очікується спад тиску з боку конгресменів-демократів на 81-річного Байдена після замаху на Трампа. Деякі демократи в Палаті представників та Сенаті публічно закликали Байдена відмовитися від участі у перегонах після його невдалого виступу на червневих дебатах.

Передвиборча кампанія президента США Джо Байдена відновиться у понеділок після того, як була призупинена у зв'язку з нападом на його суперника та колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє газета Hill із посиланням на джерело.

«Кампанія з переобрання президента Байдена відновиться у понеділок увечері після того, як її було призупинено після стрілянини на мітингу колишнього президента Трампа», – пише видання з посиланням на офіційну особу.

Наголошується, що кампанія продовжиться після того, як на телеканалі NBC News вийде інтерв'ю з Байденом. Національний комітет Демократичної партії також продовжить свою діяльність.

Раніше телеканал NBC News повідомляв, що після спроби замаху на Трампа команда Байдена «натиснула на політичні гальма», і за лічені години його передвиборчий штаб призупинив «вихідні комунікації» і спробував швидко призупинити показ агітаційної реклами на телебаченні. Національний комітет Демократичної партії також поставив на паузу показ передвиборчих матеріалів, де є нападки на Трампа.

До слова, президент Сполучених Штатів Америка Джо Байден мав розмову з колишнім очільником США Дональдом Трампом у суботу ввечері (за Вашингтоном) після того як як той отримав поранення. Про це повідомив Білий дім

Читайте також: «Милий хлопчик»: нові подробиці про стрільця, який здійснив замах на Трампа
Теги: партії президент поранення вибори у США Джозеф Байден Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден і його штаб потрапили у пастку, з якої немає виходу
Катастрофа для кампанії Байдена. Чи є шанси на перемогу?
13 липня, 19:50
Один з працівників енергооб'єктів перебуває у тяжкому стані
Росія поранила сімох працівників енергетичних об’єктів під час нічних атак
20 червня, 11:54
Марін Ле Пен вважають де-факто лідеркою «Національного об'єднання», президентом якого є Жордан Барделла
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
19 червня, 17:20
За словами неназваного посадовця, Зеленський прибуде на саміт у Брюсселі, аби укласти угоду про гарантії безпеки з ЄС
Зеленський підпише безпекову угоду з ЄС під час саміту лідерів – ЗМІ
26 червня, 20:09
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен
Атака на українські міста, протести у Франції: головне за ніч
1 липня, 06:56
Наречена Да Вінчі: «Паразитувати аферистам на фотографіях з Дмитром та імені нашого підрозділу - я не дам»
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
3 липня, 11:40
Після дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, демократи заговорили про можливу зміну Байдена
Дедалі більша кількість демократів хочуть, аби Байден знявся з виборів – CNN
3 липня, 08:40
Під обстріл потрапив автобус фабрики «Свято-Варваринська»
Трагедія у Мирнограді. Російські терористи розстріляли автобус із працівниками «Метінвесту»
13 липня, 16:58
Трамп залишив місце свого виступу в Пенсильванії з закривавленим вухом
Байден зв'язався з Трампом після замаху
Вчора, 07:16

Політика

Російський суд заочно заарештував ексглаву СБУ Наливайченка та секретаря РНБО Литвиненка
Російський суд заочно заарештував ексглаву СБУ Наливайченка та секретаря РНБО Литвиненка
Замах на Трампа: з'явилася реакція Кремля
Замах на Трампа: з'явилася реакція Кремля
Прем'єр Естонії Кая Каллас подала у відставку
Прем'єр Естонії Кая Каллас подала у відставку
«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом
«Це змінює все»: штаб Байдена шукає нову політичну стратегію після ситуації із Трампом
Трамп про замах на себе: «Я мав бути мертвим»
Трамп про замах на себе: «Я мав бути мертвим»
Нардеп пояснив, чому США та Німеччина не пускають Україну в НАТО
Нардеп пояснив, чому США та Німеччина не пускають Україну в НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
14K
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
12K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7918
Буданов назвав найважчі втрати Росії на війні
6796
Замах на Трампа: експерт розповів, що врятувало кандидата в президенти від смерті

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua