У Туреччині скоєно напад на однопартійця ув'язненого мера Стамбула

66-річний нападник має судимість за вбивство своїх двох дітей

У Туреччині чоловік скоїв напад на лідера Республіканської народної партії Озгюра Озеля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Повідомляється, що нападника затримано, а сам Озель у безпеці та його життю нічого не загрожує. Зловмисник цілився в голову політика, але промахнувся.

Напад стався під час похорону члена Партії народної свободи та демократії Сиррі Сюрейї Ондер у Культурному центрі Ататюрка в Анкарі.

Ув'язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу, який теж є членом Республіканської народної партії, засудив напад на лідера партії Озюра Озгеля.

«Я вимагаю негайного встановлення особи нападника та всіх його зв’язків. Поки ті, хто керує країною, несвідомо говорять про руйнування, такі нахабні негідники та провокатори матимуть шанс», – повідомив він.

Стало відомо, що 66-річний нападник має судимість за вбивство своїх двох дітей.

Адміністрація президента Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомила, що Ердоган зателефонував Озюру Озгелю після нападу та побажав одужання.