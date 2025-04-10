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В Оболонському районі знайдено іржавий снаряд: поліція звернулася до жителів міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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В Оболонському районі знайдено іржавий снаряд: поліція звернулася до жителів міста
В Оболонському районі Києва було виявлено підозрілий предмет
фото: патрульна поліція Києва/Facebook

Правоохоронці звернулися до киян та гостей міста з важливим застереженням

У Києві продовжують фіксувати випадки виявлення небезпечних предметів, чергову підозрілу знахідку було виявлено в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Повідомляється, що правоохоронці, які прибули на виклик, виявили предмет, схожий на боєприпас. Інспектори негайно забезпечили охорону місця події та викликали на місце вибухотехніків і слідчо-оперативну групу для подальшого знешкодження та документування.

У зв'язку з цим, правоохоронці вкотре звертаються до киян та гостей міста з важливим застереженням: у разі виявлення боєприпасів або предметів, що мають ознаки вибухонебезпечних, категорично забороняється їх чіпати, переміщувати або намагатися самостійно ідентифікувати.

При виявленні подібних знахідок необхідно:

  • Негайно повідомити про небезпечну знахідку за номером телефону 112.
  • Попередити про підозрілий предмет усіх, хто знаходиться поруч.
  • Огородити місце знахідки підручними засобами та забезпечити, щоб ніхто не наближався до неї.
  • Дочекатися прибуття рятувальників та вибухотехніків на безпечній відстані від потенційно небезпечного предмета.

Правоохоронці наголошують на необхідності бути максимально уважними та відповідальними, а головне – не ризикувати своїм життям та життям оточуючих. У разі виявлення небезпечних предметів слід діяти чітко за наведеним алгоритмом та дочекатися приїзду фахівців.

Нагадаємо, на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.

Раніше у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь було знайдено артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни.  

Теги: Київ вибухівка поліція

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