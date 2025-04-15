Затримано податківця, який вимагав понад 700 тис. грн хабаря за «послуги»
В обмін на щомісячну плату податківець обіцяв забезпечити безперешкодну діяльність фірми
На Київщині затримано начальника одного з управлінь обласної податкової служби, який вимагав та отримав 735 тис. грн хабаря за сприяння безперешкодній господарській діяльності товариства. Посадовець обіцяв «кришувати» бізнес в обмін на щомісячну плату у розмірі одного відсотка від загального обсягу фінансових операцій підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.
«Встановлено, що службовець обіцяв сприяти у здійсненні фінансово-господарської діяльності та забезпечити безперешкодну діяльність товариства. Натомість передбачалося надання щомісячного хабаря у вигляді одного відсотка від загального обсягу проведених операцій», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру фігуранту за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, перед судом постане один з колишніх керівників Держпродспоживслужби, якого у січні було викрито на вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення товару з-за кордону. Фігурант обіцяв представнику товариства не створювати перешкод у оформленні митних документів, необхідних для ввезення товару в Україну з країн Європи. За свої «послуги» він просив $400 за кожен автомобіль із продукцією.
До слова, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Вінниччині схему вимагання грошей у сімей українських захисників. Депутатка однієї із селищних рад Вінницької області разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ.
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