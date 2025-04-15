Затримано податківця, який вимагав понад 700 тис. грн хабаря за «послуги»

В обмін на щомісячну плату податківець обіцяв забезпечити безперешкодну діяльність фірми

На Київщині затримано начальника одного з управлінь обласної податкової служби, який вимагав та отримав 735 тис. грн хабаря за сприяння безперешкодній господарській діяльності товариства. Посадовець обіцяв «кришувати» бізнес в обмін на щомісячну плату у розмірі одного відсотка від загального обсягу фінансових операцій підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

«Встановлено, що службовець обіцяв сприяти у здійсненні фінансово-господарської діяльності та забезпечити безперешкодну діяльність товариства. Натомість передбачалося надання щомісячного хабаря у вигляді одного відсотка від загального обсягу проведених операцій», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Начальник одного з управлінь податкової служби у Київській області за безперешкодне здійснення господарської діяльності товариства вимагав та отримав хабар у розмірі 735 тис. грн фото: поліція Київської області/Facebook

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру фігуранту за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, перед судом постане один з колишніх керівників Держпродспоживслужби, якого у січні було викрито на вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення товару з-за кордону. Фігурант обіцяв представнику товариства не створювати перешкод у оформленні митних документів, необхідних для ввезення товару в Україну з країн Європи. За свої «послуги» він просив $400 за кожен автомобіль із продукцією.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Вінниччині схему вимагання грошей у сімей українських захисників. Депутатка однієї із селищних рад Вінницької області разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ.