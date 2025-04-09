Патрульна з Києва стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу (фото)
Незважаючи на напружений графік служби в патрульній поліції Києва, Інна знаходить час для спорту
Інспекторка патрульної поліції Києва Інна Княгницька продемонструвала вражаючу силу та грацію, здобувши титул чемпіонки півдня України з бодібілдингу IFBB 2025. Змагання відбулися в Одесі, де киянка виборола «золото» у категорії «жінки бодіфітнес». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Зазначається, що Інна Княгницька зуміла обійти суперниць та підкорити суддів своєю бездоганною формою. Це не перші спортивні досягнення патрульної, і кожен її виступ є яскравим доказом того, що дисципліна та відданість спорту приносять видатні результати.
Незважаючи на напружений графік служби в патрульній поліції Києва, Інна знаходить час для регулярних тренувань, доводячи, що можливо успішно поєднувати відповідальну роботу та захоплення спортом.
Нагадаємо, інспекторка патрульної поліції Києва Елізабет Мазур взяла участь у відкритому чемпіонаті України з бодибілдингу WABBA 2024, який відбувся 10 листопада у Львові. Для патрульної це був дебют у професійних змаганнях, адже займатися цим видом спорту вона почала лише влітку 2024 року. Попри високу конкуренцію, наша спортсменка здобула бронзу в номінації «фітнес-бікіні».
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