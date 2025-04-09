Патрульна з Києва стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу (фото)

Незважаючи на напружений графік служби в патрульній поліції Києва, Інна знаходить час для спорту

Інспекторка патрульної поліції Києва Інна Княгницька продемонструвала вражаючу силу та грацію, здобувши титул чемпіонки півдня України з бодібілдингу IFBB 2025. Змагання відбулися в Одесі, де киянка виборола «золото» у категорії «жінки бодіфітнес». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Інна Княгницька (на фото у центрі) стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу

Патрульна Києва Інна Княгницька стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу фото: патрульна поліція України/Facebook

Зазначається, що Інна Княгницька зуміла обійти суперниць та підкорити суддів своєю бездоганною формою. Це не перші спортивні досягнення патрульної, і кожен її виступ є яскравим доказом того, що дисципліна та відданість спорту приносять видатні результати.

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Незважаючи на напружений графік служби в патрульній поліції Києва, Інна знаходить час для регулярних тренувань фото: патрульна поліція України/Facebook

Незважаючи на напружений графік служби в патрульній поліції Києва, Інна знаходить час для регулярних тренувань, доводячи, що можливо успішно поєднувати відповідальну роботу та захоплення спортом.

Нагадаємо, інспекторка патрульної поліції Києва Елізабет Мазур взяла участь у відкритому чемпіонаті України з бодибілдингу WABBA 2024, який відбувся 10 листопада у Львові. Для патрульної це був дебют у професійних змаганнях, адже займатися цим видом спорту вона почала лише влітку 2024 року. Попри високу конкуренцію, наша спортсменка здобула бронзу в номінації «фітнес-бікіні».