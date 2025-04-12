Патрульні пояснили, за що затримали футболіста Алієва у Києві

Алієв порушив ПДР та був нетверезий, кажуть правоохоронці

У патрульній поліції пояснили, за що затримали колишнього півзахисника «Динамо» та збірної України Олександра Алієва у Соломʼянському районі Києва. Як інформує «Главком», про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

За даними правоохоронців, патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.

«Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії – не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок, – розповіли у поліції. – Ми повідомили, що їх буде затримано та доправлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів».

Патрульні зазначили, що пасажирка залізла на службовий автомобіль, аби перешкоди діям поліцейських.

«Обох громадян ми затримали та доправили до поліцейського відділку», – додали патрульні.

Раніше повідомлялося, що у столиці затримали відомого футболіста, колишнього півзахисника футбольного клубу «Динамо» (Київ) та Національної збірної України Олександра Алієва.

Очевидці інциденту стверджували, що і Алієв, і його супутниця були нетверезі.

Тим часом, Алієв відреагував на інформацію про затримання. У сторіз Instagram він запевнив, що був тверезим, з усім розібрався і з ним все гаразд.

Алієв відреагував на інформацію про затримання.



У сторіз Instagram він запевнив, що був тверезим, з усім розібрався і з ним все гаразд. pic.twitter.com/ttLrMD5FFY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 12, 2025

Як відомо, 40-річний Олександр Алієв після завершення кар'єри виступає за медіафутбольний клуб IGNIS. У 2023 році він отримав посвідчення Учасника бойових дій.

Нагадаємо, у РФ слідчі порушили кримінальну справу проти Алієва та оголосили його в розшук.