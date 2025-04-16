Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нетверезий чоловік з ножем і гранатою погрожував вагітній жінці та її сусіду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нетверезий чоловік з ножем і гранатою погрожував вагітній жінці та її сусіду
фото: Національна поліція України/Facebook

53-річний місцевий мешканець нетверезим випадково зайшов на подвір’я сусіднього будинку, де почав конфліктувати з 27-річною вагітною жінкою

Столичні поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця, який у Голосіївському районі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував сусіду ножем та предметом, схожим на гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці, що прибули на виклик, з’ясували, що 53-річний місцевий мешканець нетверезим випадково зайшов на подвір’я сусіднього будинку, де почав конфліктувати з 27-річною вагітною жінкою. На шум вийшов інший сусід, який спробував заспокоїти порушника. Однак той пішов до свого дому, а потім повернувся, озброєний ножем та гранатою, і почав погрожувати чоловікові», – йдеться у повідомленні.

Вилучені речові докази правоохоронці направили на відповідні експертизи, їх походження та мета зберігання встановлюється.
Вилучені речові докази правоохоронці направили на відповідні експертизи, їх походження та мета зберігання встановлюється.
фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, запал типу УЗРГМ, ніж та пістолет. Вилучені речові докази направлено на експертизу для встановлення їх походження та мети зберігання.

Слідчі повідомили порушнику про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень
Слідчі повідомили порушнику про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 11 квітня в Пересипському районі Одеси в одній з квартир пролунав вибух. Як стало відомо, до подружжя у гості прийшов знайомий, який приніс із собою гранату. Під час перебування в оселі він висмикнув чеку, що призвело до вибуху. Унаслідок вибуху у квартирі вибило вікна.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження за гучне прослуховування музики. Відомо, що граната не вибухнула, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Теги: Київ граната поліція пістолет сварка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави
Російське обладнання для «Укрзалізниці»: у Києві викрито схему постачання
19 березня, 13:55
Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського
Хабар у 150 тис. грн. Адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцію у Києві
20 березня, 13:07
Як пишуть місцеві ресурси, вибух пролунав у місті Біляївка
На Одещині у будівлі поліції пролунав вибух
23 березня, 18:42
Зловмисники розбили ломом вікно у приймальні депутата Київради та кинули у приміщення пляшку з запальною сумішшю
Виконували замовлення РФ. Двоє чоловіків намагалися підпалити приймальню депутата Київради
25 березня, 11:42
Толока у Дніпровському районі 11 березня 2025 року
Влада Києва вигадала цікавий конкурс для активних громадян
26 березня, 13:36
Наприкінці 2023 року Паленика (на фото) та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонювали від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди
Київський апеляційний суд звільнив суддю Паленика, який підозрювався у хабарництві
27 березня, 17:49
Зазвичай абрикоси у Києві цвітуть у квітні
Неймовірна краса: у Києві зацвіли перші абрикоси (фото)
28 березня, 13:30
У Києві чутно вибухи: працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
10 квiтня, 17:33
Затриманому нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі
На Пріорці рецидивіст вдарив ножем військового: поліція повідомила деталі конфлікту
Вчора, 10:57

Новини

Пішла з життя актриса столичного театру «Берегиня» Антоніна Бригінець
Пішла з життя актриса столичного театру «Берегиня» Антоніна Бригінець
Рух транспорту двома вулицями Солом'янського району буде обмежено до 14 травня (схема)
Рух транспорту двома вулицями Солом'янського району буде обмежено до 14 травня (схема)
Нетверезий чоловік з ножем і гранатою погрожував вагітній жінці та її сусіду
Нетверезий чоловік з ножем і гранатою погрожував вагітній жінці та її сусіду
Тисячі патронів, гранатомети та снайперські гвинтівки: у Києві виявлено сховок зі зброєю
Тисячі патронів, гранатомети та снайперські гвинтівки: у Києві виявлено сховок зі зброєю
«Не платиш – послуги зникають»: у Києві відключено ліфти у двох під'їздах висотки
«Не платиш – послуги зникають»: у Києві відключено ліфти у двох під'їздах висотки
У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера
У Дарницькому районі рятувальники дістали тіло жінки з озера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 квітня 2025
64K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення
26K
Прогноз магнітних бур на 16-18 квітня: якою буде сонячна активність
13K
У Кремлі розкритикували заяву Каллас щодо параду 9 травня у Москві
9762
ISW описав п'ять основних вимог Кремля для припинення війни з Україною

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Сьогодні, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua