Нетверезий чоловік з ножем і гранатою погрожував вагітній жінці та її сусіду

53-річний місцевий мешканець нетверезим випадково зайшов на подвір’я сусіднього будинку, де почав конфліктувати з 27-річною вагітною жінкою

Столичні поліцейські затримали 53-річного місцевого мешканця, який у Голосіївському районі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожував сусіду ножем та предметом, схожим на гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці, що прибули на виклик, з’ясували, що 53-річний місцевий мешканець нетверезим випадково зайшов на подвір’я сусіднього будинку, де почав конфліктувати з 27-річною вагітною жінкою. На шум вийшов інший сусід, який спробував заспокоїти порушника. Однак той пішов до свого дому, а потім повернувся, озброєний ножем та гранатою, і почав погрожувати чоловікові», – йдеться у повідомленні.

Вилучені речові докази правоохоронці направили на відповідні експертизи, їх походження та мета зберігання встановлюється. фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, запал типу УЗРГМ, ніж та пістолет. Вилучені речові докази направлено на експертизу для встановлення їх походження та мети зберігання.

Слідчі повідомили порушнику про підозру у хуліганстві із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 11 квітня в Пересипському районі Одеси в одній з квартир пролунав вибух. Як стало відомо, до подружжя у гості прийшов знайомий, який приніс із собою гранату. Під час перебування в оселі він висмикнув чеку, що призвело до вибуху. Унаслідок вибуху у квартирі вибило вікна.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження за гучне прослуховування музики. Відомо, що граната не вибухнула, обійшлося без постраждалих.