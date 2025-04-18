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Влаштували різанину через російську музику: у Києві затримано двох братів-вбивць (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Влаштували різанину через російську музику: у Києві затримано двох братів-вбивць (фото)
Затриманим загрожує' позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно
фото: поліція Києва/Facebook

Брати під час застілля хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий просив її вимкнути

Столична поліція затримала двох братів з Івано-Франківщини, які жорстоко вбили 29–річного чоловіка через російську музику.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва та Київську міську прокуратуру

Поліція встановила, що фігуранти запросили потерпілого до себе в оселю «випити по чарці». Під час відпочинку між новими знайомими виник конфлікт, у ході якого фігуранти ножем та металевою каструлею спричинили чисельних поранень потерпілому, від яких він загинув на місці події.

Знаряддя вбивства
Знаряддя вбивства
фото: Національна поліція України

За даними прокуратури, чоловіки посварились через те, що підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.

Про злочин до поліції повідомив один з зловмисників. Молодик розповів, що на кухні квартири, яку він винаймає спільно з братом, знаходиться чоловік в крові та зі слідами побиття.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили тіло 29–річного мешканця Київщини з ознаками насильницької смерті. Як в подальшому з’ясувалось, загиблий того вечора на вулиці познайомився з двома братами, 21 та 22 років, які приїхали з Івано-Франківщини до столиці у пошуках роботи.

Затриманим загрожує довічне позбавлення волі
Затриманим загрожує довічне позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook
За клопотанням правоохоронців, фігуранти перебувають під вартою
За клопотанням правоохоронців, фігуранти перебувають під вартою
фото: Національна поліція України/Facebook

«Нові знайомі разом розпивали алкоголь, а потім зловмисники запросили товариша до себе в гості, де продовжили випивати. Згодом між чоловіками виник конфлікт, який стрімко переріс у бійку. У розпалі сварки брати ножем та металевою каструлею нанесли потерпілому більше 20 ударів в область грудей, спини та обличчя, від яких він загинув на місці події», – повідомили у поліції.

Слідчі Святошинського управління поліції затримали нападників порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального процесуального кодексу України – умисне вбивство, вчинене групою осіб.

За клопотанням правоохоронців, фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, під час моніторингу соціальних мереж в одному з телеграм каналів правоохоронці виявили відео, на якому група молодих людей хизуючись своєю поведінкою виходили із лімузину у центрі столиці під звучання російських пісень. Співробітники Шевченківського управління поліції встановили, що автором провокативного відео є 22-річний киянин, якого правоохоронці запросили до відділку поліції.

Раніше поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі – їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Повідомляється, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не заважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян.

Також у центрі Дніпра впродовж двох днів поспіль підлітки влаштовували дебош. Вони вмикали гучну російську музику з нецензурною лексикою, знімали ролики для TikTok і публікували їх із заголовками на кшталт «Разгром Варуса».  Усе це відбувалося в дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Сумах. Користувачі соцмереж обурені поведінкою підлітків.

Теги: сварка алкоголь поліція чоловік злочин конфлікт вбивство Київ

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