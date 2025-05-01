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На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На волонтера та активіста Сергія Стерненка скоєно напад
Ще у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи
фото з відкритих джерел

Загрози життю активіста немає

На волонтера Сергія Стерненка скоєно напад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву волонтера у телеграмі.

«На мене скоєно напад. Поранений», – написав Стерненко. Згодом він уточнив, що загрози його життю немає.

За декілька хвилин Стерненко повідомив, що нападницю затримано. 

«Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати», – наголосив активіст.

Нагадаємо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

До слова, Вища рада правосуддя 31 жовтня вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку. Зокрема, одним із них став Віктор Попревич із Донецька, який судив активіста, блогера та громадського діяча, екслідера Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергія Стерненка.

Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту. Про це він повідомив у соцмережах.

«Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», – пише активіст.

До слова, у 2024 році волонтера Сергія Стерненка було оголошено в розшук, оскільки блогер нібито не з'явився по повістці до військкомату. За словами Стерненка, ще в травні при оновленні даних у «Резерв+» він вказав свою адресу у Києві, але туди з військкомату будь-які запити нібито не надходили. 

Згодом Одеський обласний ТЦК зазначив, що Стерненко вже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку. Також його направили на ВЛК. Пізніше Стерненко звинуватив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у переслідуванні. Він зауважив, що це сталося через вимогу провести реформи в армії.

Потім Сирський провів зустріч із волонтером Стерненком після скандалу.

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Теги: Сергій Стерненко напад активісти

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