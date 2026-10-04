Колишній охоронець Мотороли вбив і розчленував дружину та доньку ресторатора

Теймураз Гогіашвілі скоїв подвійне вбивство в Росії

Теймураз Гогіашвілі, який раніше працював особистим охоронцем відомого ватажка угруповання «ДНР» Арсена Павлова на псевдо Моторола, жорстоко вбив та розчленував дружину й доньку московського ресторатора Мамуки Церетелі. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Денис Казанський.

2016 року Гогіашвілі, який мав позивний Гога, був поряд із «Моторолою під час вибуху в ліфті, де той загинув. Тоді російські медіа стверджували, що Гога також дістав смертельні поранення.

Утім, ця інформація виявилася фейком: охоронець вижив і згодом перебрався до РФ, де продовжив коїти тяжкі злочини. Зокрема, він переключився на вбивства жінок.

«Таких чудових людей російська пропаганда з 2014 року представляла нам як героїв Донбасу та захисників російськомовного населення», – пише Казанський.

Журналіст посилається на російські джерела інформації, які стверджують, що Теймураз Гогіашвілі жорстоко вбив та розчленував дружину й доньку Мамуки Церетелі – 19-річну Дар’ю вбив у гаражі, а потім застрелив та розчленував її матір Олену у квартирі на Жулебинському бульварі у Москві.

Злочинця затримали у Воронезькій області. Наразі він на допиті. За інформацією російських правоохоронних органів, він зізнався в обох убивствах.

Раніше військові слідчі Слідчого комітету Росії затримав рядового Олексія Кострикіна, обвинуваченого у вбивстві власника будинку і зґвалтуванні його дружини. Порушено кримінальну справу.

Раніше у Камишині Волгоградської області сталося жорстоке вбивство федерального судді Василя Ветлугіна. Тіло чоловіка було знайдено ввечері, 14 серпня, на вулиці Радянській із вогнепальним пораненням, ножем в оці та відрізаним статевим органом.

Як стало відомо, 47-річний житель Камишина Сергій К., який є діючим військовим та приїхав у відпустку, дізнався про роман своєї дружини з Ветлугіним. У стані сильного гніву він підстеріг суперника неподалік будівлі міського суду та кілька разів вистрілив у нього з «Сайги». Після цього чоловік ножем відрізав судді статевий орган і встромив лезо в око. Після скоєного він чекав на приїзд поліції та добровільно здався.