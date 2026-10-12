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США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Обмеження обміну розвідданими може ускладнити для України планування військових операцій та удари вглиб країни-агресора
фото: соцмережі

Вашингтон погрожує зупинити обмін розвідданими та постачання американської зброї, якщо Київ не припинить атаки на російську енергетику

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну та європейських союзників, що може припинити передавання розвідувальних даних і закупівлі американської зброї для Києва, якщо українська сторона не зупинить далекобійні удари по енергетичних об’єктах Росії. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох європейських посадовців, пише «Главком».

За даними телеканалу, відповідні попередження Державний департамент США та Пентагон передали українським і європейським представникам протягом вихідних. Зокрема, американські військові безпосередньо контактували з українськими командирами.

Ще одне джерело, обізнане із ситуацією, підтвердило журналістам, що Вашингтон погрожував обмежити обмін розвідувальною інформацією.

Американська сторона наполягає, щоб Україна припинила далекобійні атаки на російські енергетичні об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи. Погрози обмежити підтримку Києва пролунали на тлі невдоволення Трампа українськими ударами по російських НПЗ.

Як зазначає видання, про тиск США на Україну та європейських партнерів раніше повідомила газета Financial Times. Телеканал звернувся по коментарі до Пентагону, Державного департаменту та Білого дому.

Обмеження обміну розвідданими може ускладнити для України планування військових операцій. Водночас припинення закупівель американського озброєння європейськими країнами може вплинути на постачання Києву зброї, виробленої у США.

Наразі американська сторона публічно не підтвердила запровадження таких обмежень. Видання також не повідомляє, чи погодилася Україна виконати вимогу Вашингтона.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності».

Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

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Теги: США озброєння війна перемир'я енергетика Європа Україна росія

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