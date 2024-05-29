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Угорщина разом з Білоруссю будуватимуть АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина разом з Білоруссю будуватимуть АЕС
Станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі
фото з відкритих джерел

Глава угорського МЗС не уточнив, як саме Білорусь допомагатиме будувати АЕС

Угорський уряд підписав угоду з Білоруссю про допомогу в будівництві атомної електростанції «Пакш-2», яку зводить російська держкорпорація «Росатом». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише DW.

«Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий при будівництві реакторів з аналогічною технологією», – наголосив очільник угорського МЗС.

Зокрема, Сійярто не уточнив, як саме Білорусь допомагатиме будувати атомну електростанцію. Водночас угорський міністр вирішив висловитись щодо готовності деяких європейських країн НАТО відправити своїх солдатів в Україну для тренування українських військових.

«Мені огидні заяви про те, що країни ЄС, НАТО відправляють солдатів в Україну», – сказав він.

Зазначається, що станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Наразі на АЕС діють чотири енергоблоки з водно-водяними енергетичними реакторами-440.

У 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з лідером Кремля Путіним про будівництво нових енергоблоків. РФ надала кредит на понад 10 мільярдів євро, який покриває понад 80% витрат будівництва.

Уряд Угорщини сподівається, що два нових блоки запустять в експлуатацію на початку 2030-х років.

Нагадаємо, у світі стався перший прецедент, коли одна держава, яка підписувала міжнародні конвенції МАГАТЕ, захопила атомну електростанцію іншої країни, яка також є стороною конвенцій МАГАТЕ. Це може призвести до нової «Фукусіми», якщо російські ракети поцілять по енергоблоку, що працює на повній потужності.

До слова, команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула близько ста пострілів впродовж 30 квітня, які здійснили російські загарбники.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: АЕС Угорщина Білорусь будівництво Сійярто

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