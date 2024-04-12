Нова «Фукусіма». Експерт спрогнозував наслідки потрапляння ракет в АЕС

Усі розуміють, якими будуть наслідки, якщо по АЕС будуть завдані ракетні удари

Плачков зазначив, що АЕС загалом не проєктуються з урахуванням ведення бойових дій в периметрі або за периметром станції

У світі стався перший прецедент, коли одна держава, яка підписувала міжнародні конвенції МАГАТЕ, захопила атомну електростанцію іншої країни, яка також є стороною конвенцій МАГАТЕ. Це може призвести до нової «Фукусіми», якщо російські ракети поцілять по енергоблоку, що працює на повній потужності. Таку заяву під час інтерв’ю «Главкому» зробив ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

«Цього ніхто не рахував. Це взагалі перший прецедент, коли одна держава, яка підписувала міжнародні конвенції МАГАТЕ, захоплює атомну електростанцію іншої країни, яка також є стороною конвенцій МАГАТЕ», – пояснив він.

Плачков зазначив, що атомні електростанції загалом не проєктуються з урахуванням ведення бойових дій в периметрі або за периметром станції. «Ніхто ніколи не думав, що світ дійде до такого, що будуть прямою наводкою лупити по Запорізьким атомним енергоблокам. Попадання легкомоторного літака атомна станція ще витримає, а що буде, якщо прилетить С-300, «Кинджал», або щось подібне, ніхто не скаже», – зазначив він.

На питання, чи можливий у разі влучання в АЕС «другий Чорнобиль», експерт відповів, що це буде, скоріше, схоже на «Фукусіму». «Нова «Фукусіма» може бути. Якщо потраплять по енергоблоку, який працює на повній потужності, то зона зараження може скласти 30 кілометрів», – каже Плачков.

Усі розуміють, якими будуть наслідки, якщо по АЕС будуть завдані ракетні удари – дістанеться всім, від Європи до самої країни-агресора, вважає енергетик. «На ЗАЕС енергоблоки зараз перебувають в стані холодного зупину, один енергоблок – у стані гарячого зупину. Інші атомні електростанції, які контролює Україна, працюють на повній потужності. А енергоблок, що запущений на повну потужність, несе в собі дуже багато ризиків, якщо виникне позапроєктна ситуація», – зазначив він.

Плачков нагадав, що робота АЕС – дуже складний механізм і так легко зупинити або запустити атомний енергоблок, як це можна зробити на тепловій електростанції, неможливо. «Якщо його розвантажувати, а потім навантажувати – просто ляже енергосистема», – пояснив він.

На думку Плачкова, росіяни, щоб не було масштабних аварій з витоком радіації, але при цьому паралізувати роботу енергетичної системи України, можуть бити по підстанціях НЕК «Укренерго» або по лініях електропередач. «Якщо таким чином «обрубити» атомну електростанцію, спрацює система захисту і станція розвантажиться автоматично. Таке вже було на ЗАЕС», – пояснив він.

Потім енергетики будуть змушені відновлювати пошкоджене обладнання, атомні електростанції доведеться запускати знову та виводити їх на потужність. І лише потім підключати споживачів. «Насправді, якщо ворог зможе знищити всі ключові підстанції «Укренерго», то він досягти і повного «блекауту», - підсумував Плачков.

Як повідомлялося, Росія цьогоріч змінила стратегію знищення енергетичної інфраструктури України: для цього застосовуються високоточні ракети, якими знищують електростанції у менш захищених районах.

Згідно із заявами офіційних осіб України, шкода, яку Росія завдала енергетиці цієї весни, не є такою масштабною як минулоріч. Проте цьогорічні обстріли призвели до серйозніших наслідків, і Москва бажає завдавати обстрілів по енергоструктурі регулярно, вважають в Financial Times.

З 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції. Україна не назвала подробиць про масштаби збитків на кожному заводі, але офіційні особи заявили, що кілька підприємств, зокрема в Харківській області поблизу кордону з Росією, були майже повністю зруйновані.

Нагадаємо, останні ракетні атаки Росії є спробою російського диктатора Володимира Путіна «занурити країну в темряву». Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Також російські окупанти, ймовірно, розширили набір цілей атак на критично важливу інфраструктуру України, включивши до них гідроелектростанції.