Суддя-втікач заявив, що польський народ нібито виступає за мир з Росією та Білоруссю

Польський суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт втік до Білорусі та попросив у Лукашенка статусу політичного біженця. Про це повідомляє білоруське інформагентство «Белта».

«Через незгоду з політикою і діями влади вимушено залишив рідну країну і наразі перебуваю в Білорусі. Піддавався переслідуванням і погрозам за самостійну політичну позицію. Я заявляю про свій протест владі Польщі, яка під впливом США і Великобританії веде країну до війни», – прокоментував суддя свій вчинок.

За словами Шмідта, народ Польщі нібито виступає за мир і добросусідські відносини з Білоруссю і Росією. Він також додав, що саме з цієї причини перебуває в Мінську і готовий «розповісти правду».

На пресконференції в центрі «Белта» польський суддя підписав заяву про відставку. Він заявив, що відставка з посади судді – це висловлення протесту проти «несправедливої і нечесної політики, яку проводить влада Польщі щодо Республіки Білорусь і Російської Федерації».

Шмідт також звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з проханням про притулок: «Я дуже прошу вибачення за мою сміливість, але дозволю собі попросити опіку, охорону Президента і в цілому Білорусі».

Кримінальне провадження проти Шмідта

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на брифінгу з журналістами наголосив: «Це інформація, що шокує. Я не можу її коментувати, але, імовірно, хтось був причетний до цих політичних кампаній за попередньої каденції».

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекатиме звіту спецслужб про Тамаша Шмідта. «Якщо хтось обирає Білорусь, чи не означає це, що він роками діє в Польщі в чиїхось інтересах?», – поцікавився Косіняк-Камиш.

Mazowiecki pion PZ PK z urzędu prowadzi czynności sprawdzające w związku z informacją o złożeniu przez sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku o azyl polityczny na Białorusi.



Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w kierunku przestępstwa z art. 130 § 2 kk. pic.twitter.com/Rt4KWPJvpA — Prokuratura (@PK_GOV_PL) May 6, 2024

Прокуратура Польщі повідомила, що проти Томаша Шмідта відкрили кримінальне провадження за ст. 130 § 2 Кримінального кодексу (робота на іноземну розвідку або шпигунство).

Як повідомлялося, один дзвінок російського диктатора Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу може завершити війну проти України «за п'ять хвилин». Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.