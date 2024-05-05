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Росія розглядає окуповану ЗАЕС як плацдарм для наступу — МАГАТЕ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія розглядає окуповану ЗАЕС як плацдарм для наступу — МАГАТЕ
Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік
фото з відкритих джерел

Біля 6-го енергоблоку розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула близько ста пострілів впродовж 30 квітня, які здійснили російські загарбники. Про це повідомив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

«Ця остання військова діяльність на станції ілюструє постійну нестабільну ситуацію, яка створює серйозні виклики ядерній безпеці та безпеці для цього великого ядерного об’єкта», – сказав Гроссі.

Крім того, МАГАТЕ також відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників. Майже щодня надходять дані про військову діяльність на різних відстанях від ЗАЕС.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік.

Спеціалісти ЗАЕС розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання за сценарієм, пов’язаним із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, щоб спостерігати за процесом.

Нагадаємо, російський диктатор Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. 

Наразі п'ять із шести реакторів залишаються у стані «холодна зупинка», шостий – у режимі «гаряча зупинка» для виробництва пари та тепла. У планах РФ – відновлення роботи хоча б одного реактора станції. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

До слова, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

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Теги: навчання МАГАТЕ Запорізька АЕС

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