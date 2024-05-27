Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club

Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть

Максим Немчинов: Унаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 ГВт потужностей

Відключення світла, які пов'язані з суттєвими руйнуваннями в енергетиці, можуть застосовуватись найближчі два роки. Про це заявив віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов.

«Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватись, треба розуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час», – сказав він.

Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть. Також дуже важливо встигнути підготуватись до наступної зими, бо протягом неї він також очікує відключень. Експерт наголосив, що внаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 ГВт потужностей. Через це доведеться підняти тариф на електроенергію, щоб були гроші на відновлення пошкоджених та зруйнованих енергооб’єктів.

«Це невідворотність. Нам треба платити за товар стільки скільки він коштує, щоб ці кошти направлялись на ремонт, відновлення та будівництво нової генерації», – підкреслив Немчинов.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки торішньому перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.