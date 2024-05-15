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США збільшують виробництво протибункерних авіабомб – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
США збільшують виробництво протибункерних авіабомб – Bloomberg
Одним з ключових снарядів, які виробляє завод в Оклахомі, є високоточна авіабомба GBU-57, відома під назвою Massive Ordnance Penetrator
фото: bloomberg.com

Збільшення виробництва планується для виготовлення шести-восьми авіабомб на місяць

Керівництво збройних сил США розробило проєкт щодо розширення армійського заводу на південному сході штату Оклахома, який спеціалізується на виробництві боєприпасів, повідомляє Bloomberg.

За інформацією співрозмовників агентства, збільшення потужностей підприємства буде досягнуто до осені 2024 року.

Одним з ключових снарядів, які виробляє завод в Оклахомі, є високоточна авіабомба GBU-57, відома під назвою Massive Ordnance Penetrator, зазначає Bloomberg. Вона здатна перед вибухом проникати в землю на глибину до 61 м-коду і призначена для поразки сильно укріплених підземних військових об'єктів.

Згідно з проєктом збройних сил США, площа додаткового об'єкта на території армійського заводу становитиме 70 квадратних миль (181 кв. км). За оцінкою опитаних агентством експертів, таке розширення дозволить забезпечити збільшення виробництва до шести-восьми авіабомб на місяць. Наразі продуктивна потужність підприємства – дві бомби. Завершити будівництво планується до кінця весни-початку осені поточного року, а церемонія перерізання стрічки запланована на 30 липня, уточнює Bloomberg.

До слова, бомба GBU-57 була розроблена авіабудівним концерном Boeing у 2007 році на замовлення армії США для ураження підземних укріплень Ірану та КНДР. Вона є найпотужнішим неядерним боєприпасом у арсеналі США.

Нагадаємо, канадська компанія Roshel планує розгорнути виробництво бронемашин на території України. Про це розповів її генеральний директор Роман Шимонов в інтерв’ю Defense Archives.

За його словами, компанія має вже кілька майстерень в Україні, які ремонтують та обслуговують автомобілі, а зараз перебуває на завершальній стадії планування локалізації виробництва.

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у контексті виробництва військового обладнання на території України.

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Теги: США будівництво завод

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