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Угорщина слідом за США може вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угорщина слідом за США може вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я
Орбан погрожує вивести Угорщину із ВООЗ слідом за США та Аргентиною
фото з відкритих джерел

Вихід Сполучених Штатів з організації спонукає Будапешт до обережності в ухваленні подібного рішення

Офіс премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана розгляне рішення про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ). Про це повідомляє Politico.

Як заявив голова адміністрації премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, вихід США з ВООЗ спонукає Будапешт до обережності в ухваленні такого рішення, але Угорщина його розгляне.

«Ми можемо дійти висновку, що ми не повинні цього робити, ми можемо ухвалити інше рішення, звичайно, але це, безперечно, варто розглянути», – додав він.

Крім того, про вихід з Всесвітньої організації охорони здоровʼя висловився й заступник голови Держдуми РФ Петро Толстой. Він каже, що планує «ретельно перевірити діяльність ВООЗ у Росії».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Американський президент пояснив своє рішення «неправильним поводженням Всесвітньої організації охорони здоров’я з пандемією Covid-19 та «нездатністю організації до реформ». Серед інших причин названо «несправедливо високі фінансові внески США» у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.

Згодом стало відомо, що Аргентина вийде зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Причиною рішення стали «глибокі розбіжності» з організацією щодо управління проблемами людського здоров'я.

Представник очільника держави пояснив рішення тим, що між країною та ВООЗ існували «глибокі розбіжності» щодо того, як варто реагувати на проблеми у сфері охорони здоров'я, зокрема під час пандемії Covid-19. Також поштовхом до такого кроку стала «відсутність незалежності від політичного впливу інших держав».

Водночас китайська сторона продовжить підтримувати діяльність Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Теги: ВООЗ Угорщина Віктор Орбан США Дональд Трамп

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