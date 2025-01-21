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США покидають ВООЗ: Китай розповів, що чекатиме на організацію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США покидають ВООЗ: Китай розповів, що чекатиме на організацію
Дональд Трамп виводить США із ВООЗ
фото із відкритих джерел

У Пекіні після виходу США із ВООЗ запевнили, що продовжать підтримку організації

Китайська сторона продовжить підтримувати діяльність Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), заявили у МЗС КНР після рішення президента США Дональда Трампа вийти з неї.

«Китай, як він завжди і робив, підтримає ВООЗ у її місіях», – наводить видання Yeni Şafak слова представника МЗС КНР Го Цзякуня.

Він зазначив, що це необхідно для «здоров'я всього людства». «Роль ВООЗ має посилюватись, а не слабшати», – додав Го Цзякунь.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я. На його думку, США платять організації надто багато грошей порівняно з іншими.

Це вже другий вихід США із ВООЗ, ініційований Трампом. Він скасував розпорядження та накази про повернення США до організації, які підписала адміністрація Байдена.

«Сполучені Штати оголосили про свій вихід зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 2020 році через неналежне реагування організації на пандемію Covid-19 та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров'я, її нездатність прийняти терміново необхідні реформи та нездатність продемонструвати незалежність від політичного впливу держав-членів ВООЗ. ВООЗ продовжує вимагати від Сполучених Штатів несправедливо обтяжливі платежі, які далеко непропорційні до внесків інших країн», –  йдеться в указі Трампа від 20 січня 2025 року.

Так, своїм указом Трамп наказав:

  • призупинити майбутню передачу ВООЗ будь-яких коштів, підтримки чи ресурсів уряду США;
  • відкликати та перепризначити персонал чи підрядників уряду США, які працюють у будь-якій якості у ВООЗ;
  • визначити міжнародних партнерів, які б взяти він необхідну діяльність, раніше здійснювану ВООЗ.

Держсекретар також повинен негайно поінформувати про вихід Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та керівництво. Згідно з рішенням, США через 12 місяців вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, на який припадає близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки склав $6,8 млрд.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування. 

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Теги: бюджет Китай фінансування ВООЗ США здоров'я Дональд Трамп

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