Трамп заявив, що працює над організацією зустрічі з Путіним

Обраний президент США раніше розповідав, що Путін має намір з ним зустрітись

Наразі дата зустрічі невідома

Обраний президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі. Про це повідомляє The Hill.

Трамп заявив, що «дуже багато комунікує» з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і бав багато контактів з іншими світовими лідерами, та ще не говорив з правителем Росії.

«Він хоче зустрітися. І ми працюємо над цим… Президент Путін хоче зустрічі. Він казав про це навіть публічно, і ми маємо закінчити ту війну. Це кривавий хаос», – наводять слова Трампа.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за пів року. Про це повідомив експосол України у США Валерій Чалий. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що начебто республіканець зробив заяву про закінчення російсько-української війни. Однак згодом виявилося, що інформація не відповідає дійсності – журналісти погано зрозуміли слова Трампа.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.