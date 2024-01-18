Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися

Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий: ВООЗ використовує його з 2018 року

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус закликав світ підготуватися до майбутніх невідомих захворювань, які можуть загрожувати людству – так званим хворобам Х. Про це йшлось на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Про це пише The Guardian.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий – ВООЗ використовує його з 2018 року – це умовне позначення хвороб, про які ми ще не знаємо. «Ви можете навіть назвати Covid-19 першою хворобою X, і це може статися знову. Найкраще передбачити те, що може статися, і підготуватися до цього», – наголосив голова ВООЗ.

Підготовка, за його словами, включає систему раннього попередження, а також системи на випадок гострої необхідності у додаткових медичних приміщеннях та робочій силі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в анонсі Всесвітнього економічного формуму йшлося, обговорюватиметься можлива пандемія через нову маловивчену хворобу: «З огляду на нові попередження ВООЗ про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів?». Захід, на якому обговорили можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу, був запланований на 17 січня.

«З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів?», – зазначено у програмі заходу. Із доповідями виступлять міжнародні експерти, зокрема голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Фахівці обговорять потенційні ризики та методи протидії в боротьбі з новою хворобою.