Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я попередив про нову пандемію
фото із відкритих джерел

Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий: ВООЗ використовує його з 2018 року

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус закликав світ підготуватися до майбутніх невідомих захворювань, які можуть загрожувати людству – так званим хворобам Х. Про це йшлось на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Про це пише The Guardian.

Гебрейєсус пояснив, що термін «хвороба Х» не новий – ВООЗ використовує його з 2018 року – це умовне позначення хвороб, про які ми ще не знаємо. «Ви можете навіть назвати Covid-19 першою хворобою X, і це може статися знову. Найкраще передбачити те, що може статися, і підготуватися до цього», – наголосив голова ВООЗ.

Підготовка, за його словами, включає систему раннього попередження, а також системи на випадок гострої необхідності у додаткових медичних приміщеннях та робочій силі.

Нагадаємо, в анонсі Всесвітнього економічного формуму йшлося, обговорюватиметься можлива пандемія через нову маловивчену хворобу: «З огляду на нові попередження ВООЗ про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів?». Захід, на якому обговорили можливе виникнення пандемії через нову маловивчену хворобу, був запланований на 17 січня. 

«З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів?», – зазначено у програмі заходу. Із доповідями виступлять міжнародні експерти, зокрема голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Фахівці обговорять потенційні ризики та методи протидії в боротьбі з новою хворобою. 

Читайте також: Як зросла захворюваність на Covid-19 за місяць? ВООЗ приголомшила цифрами
Теги: здоров'я небезпека ВООЗ хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше штам JN.1 було виявлено у вересні 2023 року
ВООЗ попередила про ймовірне зростання захворюваності на новий вид коронавірусу
20 грудня, 2023, 08:40
У небезпечні дні краще відмовитися від фізичних навантажень та виділити час для відпочинку
Землю накриває магнітна буря: що відомо
27 грудня, 2023, 07:25
Різдво до України поїдуть святкувати не всі українці, які мешкають у Польщі
Скільки українців планують приїхати з Польщі додому на Різдво
21 грудня, 2023, 12:24
Міністр фінансів Німеччини закликав інші країни бути послідовними і допомогати Україні
Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь
8 сiчня, 08:17
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всієї країни
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
31 грудня, 2023, 11:53
Тривога оголошувалася в усіх областях
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
7 сiчня, 11:17
У низці областей України оголошувалася повітряна тривога через загрозу балістики
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
7 сiчня, 12:51
Тривога оголошувалася в усіх областях України
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години
14 сiчня, 13:04
Вчені зазначили, що продукти, котрі містять лактобактерії можуть перешкоджати запальним процесам в печінці
Вчені розповіли, які продукти допомагають відновити печінку після спиртного
14 сiчня, 12:12

Здоров'я

The Economist: лікування військових наркотиками – шанс для України
The Economist: лікування військових наркотиками – шанс для України
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
Світ чекає «Хвороба Х»: глава ВООЗ розповів, як підготуватися
«Маріуполь на порозі епідемії». Влада повідомила про небезпеку
«Маріуполь на порозі епідемії». Влада повідомила про небезпеку
Медзаклад під Львовом пропонує військовим безкоштовне лікування та реабілітацію
Медзаклад під Львовом пропонує військовим безкоштовне лікування та реабілітацію
МОЗ назвало сім міст України, де бракує всіх груп донорської крові
МОЗ назвало сім міст України, де бракує всіх груп донорської крові
МОЗ повідомив, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні
МОЗ повідомив, чи є потреба в запровадженні карантину в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду
21K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
13K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
7760
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
5782
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5743
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua