Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів

Путін хоче, щоб партнери України переконали Зеленського зняти заборону на переговори з РФ

Російський диктатор вважає, що переговори між країнами начебто не зможуть відбутися через рішення Ради національної безпеки й оборони України

Російська Федерація готова до переговорів про завершення війни. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Водночас глава Кремля вважає, що український указ про заборону вести діалог з Росією начебто робить можливі переговори «нелегітимними».

«Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах «заборонного декрету» Зеленського навряд чи можливо», – каже диктатор.

Натомість Путін хоче, аби Захід «змусив» президента України Володимира Зеленського зняти заборону на переговори з РФ.

👀Після того як Трамп пригрозив обвалити ціни на нафту, Путін заявив, що дуже хоче домовитися і вимагає від Заходу, щоб той змусив Зеленського "відмінити закон про заборону перемовин" pic.twitter.com/cAQ3wK7jqO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2025

Нагадаємо, у 2022 році Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Також 30 вересня того ж року президент заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. До цього український лідер не раз попереджав Кремль, що у випадку анексії нових територій України переговори стануть неможливими.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Американський лідер зробив заяву, що готовий якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним задля завершення війни в Україні.