Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів
Путін хоче, щоб партнери України переконали Зеленського зняти заборону на переговори з РФ
фото з відкритих джерел

Російський диктатор вважає, що переговори між країнами начебто не зможуть відбутися через рішення Ради національної безпеки й оборони України

Російська Федерація готова до переговорів про завершення війни. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Водночас глава Кремля вважає, що український указ про заборону вести діалог з Росією начебто робить можливі переговори «нелегітимними».

«Серйозно вести переговори між РФ і Україною в умовах «заборонного декрету» Зеленського навряд чи можливо», – каже диктатор.

Натомість Путін хоче, аби Захід «змусив» президента України Володимира Зеленського зняти заборону на переговори з РФ.

Нагадаємо, у 2022 році Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Також 30 вересня того ж року президент заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. До цього український лідер не раз попереджав Кремль, що у випадку анексії нових територій України переговори стануть неможливими.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив по відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Американський лідер зробив заяву, що готовий якнайшвидше зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним задля завершення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія США війна путін Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У промові Трампа було багато персоналістського»
Перші промови Трампа. Конкретики не багато, але вона є
21 сiчня, 10:56
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що міграційні системи Мексики та США інтегровані
Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
7 сiчня, 17:52
Президент зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
9 сiчня, 23:49
Українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині
Україна взяла в полон двох солдатів КНДР: як відреагувала російська пропаганда
13 сiчня, 10:56
Ситуація на фронті 13 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2025 року
13 сiчня, 00:00
Головком та командувач Сухопутних військ представили Зеленському кандидатури на посаду очільника академії
Зеленський розповів, як обиратимуть нового начальника Академії сухопутних військ
13 сiчня, 15:58
Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил, зміни в бронюванні. Головне за 14 січня
Скандал із переведенням фахівців Повітряних сил, зміни в бронюванні. Головне за 14 січня
14 сiчня, 21:00
Очікується, що президент України має прибути у Давос 21 січня
Зеленський візьме участь у Давоському форумі: названо дату
14 сiчня, 20:15
Триває 1061-й день повномасштабної війни
Російські війська просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині – DeepState
19 сiчня, 04:31

Політика

Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів
Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти РФ: причина
Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти РФ: причина
«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї
«Він розумний хлопець»: Трамп готовий звʼязатися з лідером Північної Кореї
Москва уклінно просить Трампа змилуватися над своїм новом послом
Москва уклінно просить Трампа змилуватися над своїм новом послом
Європа прагне участі військ США у миротворчій місії в Україні – Bloomberg
Європа прагне участі військ США у миротворчій місії в Україні – Bloomberg
Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Що про нього відомо
Сенат США затвердив нового директора ЦРУ. Що про нього відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
37K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
16K
Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua