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Американський пропагандист Карлсон звинуватив Байдена у спробах вбити Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Американський пропагандист Карлсон звинуватив Байдена у спробах вбити Путіна
У лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна
фото з відкритих джерел

Пропагандист не навів жодних доказів на підтримку своїх слів

Американський пропагандист та телеведучий Такер Карлсон заявив, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена начебто намагалася вбити главу Кремля Володимира Путіна. Про це він заявив під час запису епізоду свого подкасту.

«Це одна з причин, через яку Тоні Блінкен домагався справжньої війни – намагаючись вбити Путіна, наприклад. Що робила адміністрація Байдена – вони намагалися вбити Путіна», – каже Карлсон.

Американський пропагандист не навів жодних доказів на підтримку своїх слів, залишивши ці звинувачення без підтверджень. Він також назвав такі дії «проявом божевілля» і додав, що вбивство Путіна начебто могло б спричинити хаос у керуванні ядерним арсеналом РФ.

Також Карлсон назвав «злочинцями» директора ЦРУ і директора національної розвідки за президентства Барака Обами Джона Бреннана і Джеймса Клеппера, а також колишнього державного секретаря США Майка Помпео, якого критикує Трамп і його прихильники.

Крім того, пропагандист згадав про підрив «Північних потоків», назвавши його «атакою США на Німеччину». На його думку, це призвело до руйнування економіки Німеччини та поставило під загрозу існування НАТО.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

Також американський ведучий розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року. Карлсон тоді розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.

Раніше Карлсон зробив заяву у дусі кремлівської пропаганди. Він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

До слова, президент України Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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Теги: Джозеф Байден Ентоні Блінкен путін США

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