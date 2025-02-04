Віцепрезидент США готується до першої міжнародної поїздки на посаді

Очікується, що Венс полетить до Франції та Німеччини

Наступного тижня Джей Ді Венс здійснить свою першу міжнародну поїздку на посаді віцепрезидента США. Він планує відвідати саміт AI Action Summit у Парижі та Мюнхенську конференцію з безпеки в Німеччині. Про це пише CNN посилаючись на власні джерела.

У Парижі 10 та 11 лютого в Grand Palais відбудеться саміт AI Action Summit. Куди, згідно з інформацією джерел CNN, збирається поїхати віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також відомо, що віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки часто з'являлися у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходить щороку у лютому.

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс виступала на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2022 року, перед початком війни Росії проти України. Віцепрезидент США Майк Пенс також з'являвся на Мюнхенській конференції в 2017 і 2019 роках.

«Венс, який виступає проти продовження федеральної допомоги Україні, раніше стверджував у коментарі для New York Times , що США не мають потужності для виробництва такої кількості зброї, яку Україна потребує США щоб виграти війну», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» розповідав, що відомо про Джей Ді Венса та його погляди на російсько-українську війну.

В 2022 році під час праймеріз на виборах до Сенату США в штаті Огайо Ді Венс виступив проти допомоги Україні. Тоді, в перший рік повномасштабної війни, це суперечило мейнстріму республіканців, які майже одностайно голосували за багатомільярдні пакети для нашої країни.

Під час медіа-шоу, які влаштовувало оточення колишнього президента, зокрема, його стратег Стів Беннон, Венс обурювався тим, чому американці мають звертати увагу на кордони України. Вже на посаді сенатора США, у квітні 2024-го, він оприлюднив у The New York Times свою статтю під заголовком «Математика щодо України не дає результатів». Одним із висновків його публікації стало твердження, що потреби України не здатні забезпечити ані українці, ані союзники. Тож, мовляв, це марна трата ресурсів і часу.

Ді Венс також закликає США зосередитися на власній безпеці, щоб мати змогу конкурувати з Китаєм. Однак постійне постачання зброї до України він вважає серйозною проблемою на шляху до цього.