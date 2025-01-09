Білий дім: Припинення транзиту газу через Україну – одна з найдорожчих поразок РФ

За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків

Кірбі: Це рішення позбавить Росію близько $6,5 млрд щорічного доходу

Білий дім назвав однією з «найдорожчих поразок» Москви рішення України припинити транзит російського газу та запевнив союзників, що США працюють над збільшенням постачань енергоресурсів до Європи. Про це заявив на брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це вочевидь повністю позбавить Росію близько $6,5 млрд щорічного доходу, отриманого від продажу газу Європі. Це одна з найбільших і найдорожчих поразок для Москви. Звісно, ми вітаємо рішення України та її рішучість», – сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, через Україну до Європи транспортувалося понад 130 мільярдів кубометрів газу, а «сьогодні – це нуль».

За словами Кірбі, Сполучені Штати зі свого боку докладають зусиль, аби Росія зазнавала збитків – шляхом запровадження санкцій та експортних обмежень. Водночас США намагаються збільшити постачання енергоресурсів до Європи, зокрема, скрапленого природного газу (СПГ).

«Сьогодні 50% європейського імпорту СПГ надходить зі Сполучених Штатів. Ми продовжуємо працювати з Європою, аби підтримати ці зусилля та розширити можливості щодо диверсифікації. Зокрема через Робочу групу США – ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичну раду США - ЄС», – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, що 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Країна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.