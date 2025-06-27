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Угорщина заявила про вирішальну роль у вступі України до ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Угорщина заявила про вирішальну роль у вступі України до ЄС
Сіярто: Без волі угорського народу вступ України просто не відбудеться
фото: ЕРА

Сіярто наголосив, що рішення про вступ України до ЄС ухвалює не українське МЗС, не президент України Володимир Зеленський і не уряд України

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу залежить виключно від громадян ЄС, зокрема, угорцям. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Сіярто відреагував на заяву МЗС України про стурбованість щодо проведення так званих «національних консультацій VOKS2025» в Угорщині. 

«МЗС України вчора заявило, що угорський народ не має права вирішувати, чи підтримує вступ України до ЄС. Що ж, МЗС України помиляється», – пише угорський міністр.

Сіярто наголосив, що рішення про вступ України до ЄС ухвалює не українське МЗС, не президент України Володимир Зеленський і не уряд України.

«Це рішення належить нам – громадянам Європейського Союзу, включно з угорцями», – продовжив він. Сіярто пише, що без волі угорського народу вступ України просто не відбудеться.

«Ми не хочемо бути частиною інтеграційного процесу з країною, яка погрожує нам війною, ставить під загрозу нашу енергетичну безпеку і вже одного разу майже знищила наших фермерів», – підсумував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу.

Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС. 

Водночас президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

«Під безперервним вогнем Україна проводить одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину – тепер маємо зробити це й ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. І Україна заслуговує на рух вперед», – написала вона.

Раніше віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що в уряді України чекають на відкриття переговорів про вступ до ЄС попри висновки Євроради.

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Теги: Європейський союз Угорщина

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