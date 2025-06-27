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Єврокомісія підтримала відкриття переговорів про вступ України до ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Єврокомісія підтримала відкриття переговорів про вступ України до ЄС
Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом Зеленським
фото: Офіс президента

«Україна заслуговує на рух вперед»

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу, передає «Главком».

«Під безперервним вогнем Україна проводить одну реформу за іншою. Саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину – тепер маємо зробити це й ми. Тому що процес вступу базується на заслугах. І Україна заслуговує на рух вперед», – написала вона.

Раніше віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що в уряді України чекають на відкриття переговорів про вступ до ЄС попри висновки Євроради.

«З нетерпінням чекаємо на відкриття 1-го кластера в рамках процесу вступу. Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що 1-й кластер готовий до відкриття», – написала в соцмережі X Стефанішина.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна.

Напередодні саміту ЄС Орбан підкреслив: через війну Угорщина не готова підтримати євроінтеграційні прагнення України.

Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС.

До слова, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. 

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Теги: Єврокомісія євроінтеграція Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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