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Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Угорщини Мадяром у Брюсселі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Угорщини Мадяром у Брюсселі
Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини
фото: Péter Magyar/ Х

Після перших офіційних переговорів угорський прем'єр розкрив теми розмови та заявив про підтримку України у війні проти Росії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели першу офіційну зустріч на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі 16 жовтня. Під час переговорів політики обговорили права угорської національної меншини на Закарпатті, виконання домовленостей у сфері освіти та подальші відносини між двома державами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Мадяра.

За словами Мадяра, однією з головних тем зустрічі стало становище угорської громади в Україні. Зокрема, сторони приділили увагу реалізації раніше досягнутих домовленостей, які стосуються освітніх прав представників національної меншини на Закарпатті.
Окремо Зеленський та Мадяр обговорили новий етап політичних та економічних відносин між Україною й Угорщиною.

Під час зустрічі угорський прем'єр також висловив підтримку Україні у війні проти Росії. Він заявив про готовність сприяти досягненню миру «всіма можливими дипломатичними способами». Водночас подробиць можливих нових домовленостей за підсумками переговорів наразі не повідомляли.

Зустріч відбулася під час перебування обох політиків у Брюсселі, де європейські лідери обговорюють питання безпеки, енергетики та багаторічного бюджету Європейського Союзу.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон про додаткові гарантії навчання мовами національних меншин і корінних народів України.

Документ передбачає можливість здобуття освіти мовами національних меншин, які мають статус офіційних мов Європейського Союзу, поряд з українською. Крім того, законодавчі зміни визначили умови надання навчальним закладам статусу шкіл національних меншин.

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Теги: Петер Мадяр переговори Володимир Зеленський

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