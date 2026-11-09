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Наталка Денисенко розповіла про пережите домагання у дитинстві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталка Денисенко пригала історію своєї сестри, яка теж зазнала домагань від незнайомця
фото: Іnstagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко: «Я кричала і вирвалася і втекла»

Українська акторка Наталка Денисенко розказала історію з дитинства, коли зазнала домагань від незнайомця. Артистка емоційно поділилася спогадами про інцидент на своїй першій поетичній моновиставі «Про що мовчить жінка?». Про це пише «Главком» із посиланням на відео з виступу акторки.

За словами Наталки Денисенко, її кривдником виявився незнайомець. Чоловік схопив дитину у під’їзді та почав вчиняти непристойні дії до неї. Тоді ж він спробував затягнути дівчинку в квартиру, але їй вдалося вирвалася та втекти. «В під’їзді на сходах мене схопив дядя. Він тоді мені затулив отак рота рукою і став об мене тертися. Став тертися, а потім схопив міцніше і став нести кудись нагору, я дуже злякалася. Я стала пручатися, кусатися, мені це було неприємно, я кричала і вирвалася і втекла», – розповіла акторка.

Коли Наталка Денисенко прибігла додому, то сказала батькам, що її «налякав чоловік». Акторка наголосила на тому, що в її дитинстві інтимні теми не обговорювалися, тож тоді вона не одразу зрозуміла, що насправді з нею відбулося. «І коли я прибігла додому, я сказала мамі, що мене налякав дядя. Просто зі мною не говорили про інтим, я не знала, як це пояснити. А потім я дізналася, що тих дядь називають маніяками», – згадала Наталка Денисенко.

Акторка також розповіла історію своєї сестри, яка також зазнала домагань з боку незнайомого. Тоді дівчині також вдалося втекти від кривдника. «Вона вирвалася і каже: «Вибачте, будь ласка, я поспішаю в школу». І втекла…» розказала Денисенко.

Нагадаємо, заслужена артистка України, акторка столичного Молодого театру Олена Узлюк зазнала домагань під час роботи в кіно від свого режисера. Цей інцидент стався на початку її кар’єри у 1990-х роках, коли вона була студенткою.

До слова, українська акторка Тетяна Малкова розповіла про домагання від зірки фільму «В бій ідуть лише старі», актора Володимира Талашка. За словами артистки, це сталося, коли вона вступала до університету імені Карпенка-Карого.

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Теги: акторка домашнє насильство діти Наталка Денисенко чоловік

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