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Мадяр розповів, що хоче почути від Зеленського під час першої зустрічі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Мадяр розповів, що хоче почути від Зеленського під час першої зустрічі
Мадяр хоче закріпити домовленості із Зеленським
фото: Reuters, Петер Мадяр/Facebook

Прем'єр Угорщини очікує гарантій виконання домовленостей щодо прав угорців Закарпаття

Очільник угорського уряду Петер Мадяр заявив, що під час першої офіційної двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським хоче отримати підтвердження виконання домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Переговори заплановані на п'ятницю, 16 жовтня, у Брюсселі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на угорські видання 24.hu та 444.hu.

Під час пресконференції напередодні саміту Європейського Союзу Мадяр повідомив, що його розмова із Зеленським триватиме приблизно 10–15 хвилин. За словами угорського прем'єра, основну увагу сторони приділять становищу угорської національної меншини та майбутньому відносин між двома державами. «Я хотів би, щоб президент України прямо сказав, що взяті там зобов'язання будуть виконані вчасно», – наголосив Мадяр.

Очільник угорського уряду пояснив, що зустріч матиме передусім підсумковий характер. Політики мають оцінити результати вже досягнутих домовленостей і визначити подальші кроки. «Це буде радше своєрідне підбиття підсумків – подивимося, чого нам вдалося досягти. Минуле всім відоме, ми знаємо, як склалася ця ситуація. Я ж хотів би більше зосередитися на майбутньому та зрозуміти, як нам узгодити подальші кроки», – зазначив прем'єр.

За інформацією ЗМІ, Мадяр прагне, щоб десятипунктову українсько-угорську політичну домовленість схвалили на найвищому рівні. Зокрема, він розраховує на особисте підтвердження Зеленським виконання взятих зобов'язань під час можливої наступної зустрічі. Угорський прем'єр не виключив, що в разі успішних переговорів у Брюсселі президенти двох країн зможуть провести ще одну зустріч восени – у Берегові на Закарпатті.

Мадяр також заявив, що відновлення прав угорської громади стало важливим результатом зміни відносин між Києвом і Будапештом. «Після багатьох-багатьох років бездіяльності та заморожених відносин нам вдалося домогтися того, щоб закарпатська громада повернула свої права. Саме тому ця зустріч і стала можливою», – сказав він.

За словами прем'єра, досягнуті домовленості щодо прав угорців можуть позитивно вплинути й на становище інших національних меншин, які проживають в Україні.

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський підписав закон, який регулює навчання мовами національних меншин і корінних народів України. Документ гарантує дітям, рідні мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, право здобувати освіту цими мовами поряд з українською. Ухвалення відповідних змін було однією з умов, із якими Угорщина пов'язувала свою підтримку подальших переговорів про вступ України до ЄС. 

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Теги: Закарпаття Угорщина Володимир Зеленський Петер Мадяр

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