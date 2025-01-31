Україна атакувала нафтопровід «Дружба» новим дроном – Forbes

Сили оборони регулярно атакують російські нафтові об'єкти за допомогою безпілотників

Безпілотники 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ атакували насосну станцію нафтопроводу «Дружба» поблизу російсько-білоруського кордону в Брянській області. Об'єкт міг уразити новий український безпілотник. Про це повідомляє Forbes.

«Дружба» є одним із найбільших нафтопроводів у світі, що відіграє ключову роль у нафтовій промисловості Росії. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку зафіксували супутники NASA.

Протягом останніх двох років українські сили регулярно атакували російські нафтові об'єкти, використовуючи безпілотники-камікадзе, які вибухали при зіткненні з ціллю.

Україна вже застосовує модифіковані цивільні спортивні літаки для виконання бойових місій. Наприклад, Aeroprakt A-22 може нести 100-кілограмову бомбу. Досі ці дрони використовувалися в атаках як ударні апарати, але ситуація змінюється.

Здатність скидати бомби дає безпілотникам суттєву перевагу. Наприклад, якщо A-22, завантажений вибухівкою, може подолати лише 640 км у зворотному напрямку, то при виконанні місії в один кінець його дальність зростає до 1300 км. Саме такі відстані охоплюють українські атаки на нафтові об'єкти Росії.

Ціль у Брянській області розташовувалася всього за 40 км від кордону з Україною, тому витривалість безпілотників не була ключовим фактором. Дрони могли скинути бомби та повернутися на базу.

Втім, складність дистанційної посадки залишається великою проблемою. Ймовірно, оператори вирішили не ризикувати й застосували тактику подвійного удару: спершу скинули бомби, а потім направили безпілотники на повторний проліт для удару об'єктом.

Як зазначається, якщо українські військові зможуть налагодити безпечне повернення дронів після виконання місії, ці апарати стануть багаторазовою зброєю. Це дозволить використовувати їх для атаки кількох цілей, що значно підвищить ефективність ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БпЛА. Їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області – останній пункт прокачування перед кордоном з Україною.

«Дружба» відіграє ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ і транзиту в Європу. Через станцію проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік.

До слова, у Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.