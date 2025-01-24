Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні

Найбільше коштів «з’їдять» декорації (побудова сцени та укриття) – 2 млн грн

Національна суспільна телерадіокомпанія України («Суспільне мовлення») 22 січня уклала договір із ТОВ «Старлайт Продакшн» на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) для Пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Фірму-переможця було визначено шляхом проведення мистецького конкурсу, який організував департамент спеціальних проєктів «Суспільного мовлення». У поданих документах на майданчику електронних закупівель замовник не розкриває інших потенційних учасників конкурсу.

Найбільше коштів ТОВ «Старлайт Продакшн» планує витратити на декорації (побудова сцени та укриття) – 2 млн грн; оплату послуг персоналу, який зрежисує та спродюсує план та сценарій проведення Національного відбору – 1,97 млн грн; технічне забезпечення – 1,93 млн грн.

Цінова пропозиція ТОВ «Старлайт Продакшн», яка лягла в основу договору, підписаного із Суспільним мовником

Також 1,04 млн грн витрат закладено на журі, ведучих та зіркових гостей.

Крім цього, створення візиток затягне 495,5 тис. грн, музичне оформлення – 75 тис. грн, травел витрати – 35 тис. грн.

Окремо Національна суспільна телерадіокомпанія пояснила, що участь України в Євробаченні «сприяє позитивному іміджу на європейській арені та можливості доносити до максимального широкого кола людей (162 млн глядачів у 2023 році) інформацію про Україну під час повномасштабної війни».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Старлайт Продакшн» створено у 2005 році. Кінцевими бенефіціарами записано сім’ю українського олігарха: глава Віктор Пінчук, його дружина Олена Пінчук та їхні трьоє дітей Марія, Роман і Катерина.

У медіагрупу «Старлайт Продакшн» входять телеканали СТБ, ICTV, М1, М2, Оце ТБ.

Як відомо, 2024 року виробництво контенту для Пісенного конкурсу «Євробачення» дісталося «1+1 продакшн». Тоді сума договору склала 10,9 млн грн. Торік на пісенному конкурсі Україну представляли Alyona Alyona та Jerry Heil із композицією Teresa&Maria. У результаті представниці України посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.

Як повідомляв «Главком», 23 січня презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Окремо конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

Крім того, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС.

Фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Також на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.