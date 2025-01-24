Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
Фірму-переможця було визначено шляхом проведення мистецького конкурсу
фото: depositphotos.com

Найбільше коштів «з’їдять» декорації (побудова сцени та укриття) – 2 млн грн

Національна суспільна телерадіокомпанія України («Суспільне мовлення») 22 січня уклала договір із ТОВ «Старлайт Продакшн» на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) для Пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Фірму-переможця було визначено шляхом проведення мистецького конкурсу, який організував департамент спеціальних проєктів «Суспільного мовлення». У поданих документах на майданчику електронних закупівель замовник не розкриває інших потенційних учасників конкурсу.

Найбільше коштів ТОВ «Старлайт Продакшн» планує витратити на декорації (побудова сцени та укриття) – 2 млн грн; оплату послуг персоналу, який зрежисує та спродюсує план та сценарій проведення Національного відбору – 1,97 млн грн; технічне забезпечення – 1,93 млн грн.

Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні фото 1
Цінова пропозиція ТОВ «Старлайт Продакшн», яка лягла в основу договору, підписаного із Суспільним мовником
Цінова пропозиція ТОВ «Старлайт Продакшн», яка лягла в основу договору, підписаного із Суспільним мовником

Також 1,04 млн грн витрат закладено на журі, ведучих та зіркових гостей.

Крім цього, створення візиток затягне 495,5 тис. грн, музичне оформлення – 75 тис. грн, травел витрати – 35 тис. грн.

Окремо Національна суспільна телерадіокомпанія пояснила, що участь України в Євробаченні «сприяє позитивному іміджу на європейській арені та можливості доносити до максимального широкого кола людей (162 млн глядачів у 2023 році) інформацію про Україну під час повномасштабної війни».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Старлайт Продакшн» створено у 2005 році. Кінцевими бенефіціарами записано сім’ю українського олігарха: глава Віктор Пінчук, його дружина Олена Пінчук та їхні трьоє дітей Марія, Роман і Катерина.

У медіагрупу «Старлайт Продакшн» входять телеканали СТБ, ICTV, М1, М2, Оце ТБ.

Як відомо, 2024 року виробництво контенту для Пісенного конкурсу «Євробачення» дісталося «1+1 продакшн». Тоді сума договору склала 10,9 млн грн. Торік на пісенному конкурсі Україну представляли Alyona Alyona та Jerry Heil із композицією Teresa&Maria. У результаті представниці України посіли третє місце, набравши загалом 453 бали.

Як повідомляв «Главком», 23 січня презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Окремо конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

Крім того, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. 

Фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Також на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Читайте також:

Теги: Євробачення війна гроші Україна Віктор Пінчук ProZorro співак шоу-біз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змінює підхід до героїв війни
Стратегії для ветеранів і про ветеранів
4 сiчня, 06:00
На початку повномасштабного вторгнення Оксана Байрак опинилася в Одесі і постила світлини з морським пейзажем. Нині режисерка працює в Росії
«Исход» Оксани Байрак. Чим Кремль дякує режисерці-втікачці Анатомія зради
19 сiчня, 09:55
Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною
Путін готовий пожертвувати всім, аби перемогти Україну – Foreign Affairs
26 грудня, 2024, 12:46
Олександр Якущенко наклав на себе руки
Самогубство підлітка, примусово вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора відреагував
24 грудня, 2024, 19:22
25 грудня розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, включно з членами екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей
«Свідчення жорстокості війни». Шольц прокоментував авіакатастрофу в Казахстані
30 грудня, 2024, 19:50
Партнери підтримуватимуть Україну як у воєнний, так і мирний час
План підтримки України до 2027 року: лідери коаліції «Рамштайн» опублікували заяву
9 сiчня, 14:01
Звіт ISW щодо війни в Україні 11 січня
Російські війська просунулися на Курщині та ще на кількох напрямках – карти ISW
11 сiчня, 05:56
Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Роберт Фіцо не приїде до Києва
Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва
14 сiчня, 11:08
Сергій Плохій
Чи вступить Польща у війну в Україні. Історик Плохій назвав «червону лінію» для Варшави
20 сiчня, 06:44

Суспільство

Окупація Півдня України. ДБР оприлюднило нові деталі розслідування (документ)
Окупація Півдня України. ДБР оприлюднило нові деталі розслідування (документ)
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
Був безвісти зниклим майже три роки. На фронті загинув ексдепутат Олег Кузенко
Був безвісти зниклим майже три роки. На фронті загинув ексдепутат Олег Кузенко
Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Гурського
Майже два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Гурського
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
39K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
32K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
14K
Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
14K
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години
Сьогодні, 03:41
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Вчора, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Вчора, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
22 сiчня, 04:44

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua