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Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку
Зазначається, що комплекс Hazard розроблений компанією War Hawk
фото: Головне управління розвідки МО України

Конструкція дрона створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів

Українські розвідники отримали унікальний безпілотний авіаційний комплекс Hazard та автомобіль HMMWV від американської благодійної організації Help Heroes of Ukraine. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. 

Зазначається, що комплекс Hazard розроблений компанією War Hawk. До його складу входять:

  • десять дронів-камікадзе;
  • пускове устаткування;
  • пульт керування.

«Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість», – розповіли в ГУР.

Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку фото 1
фото: Головне управління розвідки МО України

Зазначається, що безпілотники Hazard здатні долати значну відстань, і залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об’єктів противника.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Також Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута».

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

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Теги: ГУР розвідка зброя дрон робота Україна автомобіль

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