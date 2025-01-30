Горіла «Дружба», палала. Деталі нічного удару по російському нафтопроводу

Нафтоперекачувальна станція «Новозибков» у Брянській області

У ніч на 30 січня Україна атакувала безпілотниками Брянську область. Ціллю дронів була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибків. Як пишуть росмедіа, спочатку у небі над містом пролунали гучні вибухи (російський новояз називає їх «хлопки»), а згодом почалося займання в одному з районів.

Згодом сильний вибух з боку розподільчої станції нафтопроводу «Дружба» підтвердили і мешканці селища Мамай у Брянській області. Російські пабліки писали зранку, що в бік станції виїхала верениця пожежних машин. Яскраве полум’я мали можливість споглядати жителі усіх навколишніх сіл.

Місцеві також чули у небі роботу ППО, а Міноборони Росії відрапортувало про збиті над Брянщиною БПЛА. Їх було лише два, запевняє ТГ-канал Міноборони, при цьому жодним словом не коментуючи події нинішньої ночі.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року безпілотники вже атакували станцію нафтопроводу «Дружба», але у районі населеного пункту Десна. Тоді пошкодження були завдані трансформаторній підстанції, але нинішня акція є більш масштабною та значимою за наслідками. «Главком» розповідає про станцію, її розташування та про те, куди іще могли цілити українські дрони.

«Не верю, это фейк»

Кожен раз, коли надходить інформація про атаку наших безпілотників на російські об’єкти, деталі про інцидент щедро повідомляють місцеві жителі держави-агресора. «Не вірю, це фейк» – часом кричать користувачі російських пабліків, для посилення ефекту повторюють цю фразу кілька разів.

Одна з гілок обговорень Telegram-каналу «Брянщина» скрин: t.me/vesti_32

Проте це не фейк. «NASA Firms підтверджує удар по нафтоперекачувальній станції «Новозибков» трубопроводу «Дружба» у Брянській області. Також поруч біля Унечі, Брянська Область, горить ще газовий або нафтовий об'єкт інфраструктури», – повідомив Telegram-канал Exilenova+.

NASA Firms – це мапи американського урядового Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА), які фіксують пожежі по всьому світу.

Ось так горить нафтопровід «Дружба» – NASA Firms посвідчує скрин: firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Наші вразили і ворожу військову частину?

Інтригує також те, що саме горить біля Унечі, проте станом на середину дня 30 січня про це не надходило жодної інформації. Саме місто Унеча – це адміністративний центр Унецького району Брянської області.

Розташоване, між іншим, на території української історичної землі Стародубщина. Згідно з відкритими джерелами, там сконцентровані підприємства з обслуговування залізничного транспорту.

А ось і червона мітка пожежі біля міста Унеча скрин: firms.modaps.eosdis.nasa.gov

«Главком» дуже зацікавився тим, що може перебувати у квадраті між Унечею та селом Найтоповичі, і, піднявши старі архіви, з’ясував. Іще у 2018 році росіяни там розмістили військову частину. Про це писало видання InformNapalm.

«Нещодавно стало відомо, що у Брянській області (межує з Чернігівською та Сумською областями України, а також з Гомельською та Могилевською областями Республіки Білорусь) планують розмістити ще одну військову частину ЗС РФ», – йшлося у публікації.

Далі у ній йдеться про те, що місто Унеча, зокрема – одну з нефункціонуючих уже військових лікарень, – відвідала ціла делегація військових та цивільних чиновників на чолі з генерал-лейтенантом Андрієм Булигою.

Провівши власне розслідування, InformNapalm з’ясував, що саме комплекс будівель, розташований на території лікарні, може бути використаний під військову частину.

«Про те, що частина буде дислокуватися саме тут, свідчить і відео місцевого ютуб-каналу «Перший Унецький канал». Оператор знімає на камеру територію і будівлі колишньої залізничної лікарні, на початку відео у кадрі бачимо фотографії з членами делегації, – отже, вони були саме тут. Також на відео чітко чути, що всередині приміщення йде ремонт», – писав InformNapalm у 2018-му.

Приміщення колишньої лікарні, а нині військової частини в Унечі? фото: informnapalm.org

Отже, можливо, ціллю сьогоднішньої атаки була і військова частина в Унечі. Але повторимося: офіційних даних на момент підготовки публікації з цього приводу іще не надходило.

А тепер повернемося, власне, до Новозибкова.

«Країна-бензоколонка» ризикує втратити цей статус

Трохи офіціозу: нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є важливою ланкою магістрального нафтопроводу «Дружба». А цей нафтопровід, як відомо, – один з найбільших у світі. До повномасштабного вторгнення РФ він забезпечував транспортування нафти з Росії до країн Європи.

Довжина «Дружби» становить понад п’ять тисяч кілометрів, а пропускна здатність об’єкта складає 2 млн барелів на добу.

Зазначимо також, що станція «Новозибков» розташована за 36 кілометрів від кордону України з Росією.

OSINT-аналітики з телеграм-каналу Dnipro Osint подали і такий ракурс станції «Новозибков» у Брянській області скрин: /t.me/DniproOfficial

Також важливо, що «Новозибков» – остання станція на ділянці нафтопроводу «Дружба» перед кордоном з Білоруссю, через яку нафта йшла далі, у тому числі, до Європи. І не тільки до Європи. Саме з Унечі російська нафта далі «Дружбою» потрапляє на Мозирський НПЗ – одне з двох нафтопереробних підприємств союзницької для Кремля Білорусі. Мова про той самий НПЗ, по якому, зі слів Володимира Зеленського, Олександр Лукашенко пропонував вдарити у 2022-му як «відповідь» за співучасть Білорусі у повномасштабному вторгненні. Цікаво, що саме сьогодні у популярному російському телеграм-каналі «ВЧК-ОГПУ» з’явилася інформація, що безпілотники атакують це підприємство, але керівництво заводу її спростувало. Втім, в прямій атаці може і не бути сенсу, якщо зробити неможливим постачання на Мозирський НПЗ сировини.

Рівно місяць тому – 30 грудня 2024 року – російські ЗМІ вже повідомляли про удар по цій нафтоперекачувальній станції ракето-дронами «Пекло» розробки та виробництва України.

«Інформація про цю зброю наразі обмежена. І з того, що відомо, – максимальна дальність польоту понад 700 кілометрів, а швидкість може досягати 700 км/год», – пише сайт «Мілітарний».

Загалом росмедіа жаліються, що від початку широкомасштабної агресії проти України їхній «Новозибков» регулярно піддається українським атакам. Зокрема, у березні 2023 року представник компанії «Транснефть» Ігор Дьомін заявляв російському агентству «Тасс», що на території станції знайшли вибухівку. За його словами, обслуговуючий персонал станції помітив, як із БПЛА на станцію скинули вибуховий пристрій.

До того спроби вдарити по «Новозибкову», за словами Дьоміна, мали місце на початку 2023-го.

Результат удару по ПНС «Новозибков» місячної давнини фото: Мілітарний

Що ж, Сили оборони можуть пишатися тим, який еволюційний шлях пройдено за останні два роки – від невдалих спроб вдарити по «Новозибкову» у лютому 2023-го до цілком відчутного результату у січні 2025-го.

А що стосується нафти, то у тому ж таки лютому 2023 року Росія припинила трубопровідні постачання цього палива Польщі, тож, відповідно, відвантаження російської нафти північною гілкою нафтопроводу «Дружба» до Європи повністю припинилося. Місце країни-агресора посів Казахстан, який два роки тому розпочав перші поставки трубопроводом «Дружба» до Німеччини, замінюючи німецьким НПЗ російську нафту. Про це свого часу інформував «Главком».

…У Росії ще досить нафти, але її нема кому транспортувати цією гілкою, і це по-перше. По-друге, ціна на неї знижується – а за це подяка Дональду Трампу, який 23 січня закликав Саудівську Аравію і Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизити ціну на «чорне золото». Нарешті, у РФ може виникнути й третя проблема, якщо нафтопровід «Дружба» зазнає серйозних ушкоджень внаслідок сьогоднішньої та/або наступних атак.

А за це вже казати «Спасибі!» треба українським ЗСУ.

Наталія Лебідь, «Главком»