Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ

Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік

У Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, завод є одним із найбільших у Російській Федерації. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

«Його проєктна потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії», – зазначив він.

Нагадаємо, у Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Він є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БПЛА. Як повідомляють російські пабліки, їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Окрім того, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. Було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.

До слова, у ніч проти 25 січня 2025 року безпілотники здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших у РФ з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік.