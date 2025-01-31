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Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ
Дрони атакували «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік

У Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, завод є одним із найбільших у Російській Федерації. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

«Його проєктна потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії», – зазначив він.

Нагадаємо, у Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Він є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БПЛА. Як повідомляють російські пабліки, їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Окрім того, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. Було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.

До слова, у ніч проти 25 січня 2025 року безпілотники здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших у РФ з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік.

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Теги: нафта росія війна Центр протидії дезінформації завод безпілотник

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