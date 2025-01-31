Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ
Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік
У Волгоградській області українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, завод є одним із найбільших у Російській Федерації. Там виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.
💥Вночі БпЛА атакували Воронезьку, Ростовську та Волгоградську області рф pic.twitter.com/TmkNgBzXJD— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2025
«Його проєктна потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії», – зазначив він.
Нагадаємо, у Волгограді дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Він є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.
Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БПЛА. Як повідомляють російські пабліки, їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.
Окрім того, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. Було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа.
До слова, у ніч проти 25 січня 2025 року безпілотники здійснили нічну атаку на Рязанську область. Було атаковано Рязанський НПЗ – один з найбільших у РФ з потужністю переробки у 17 млн тонн нафти на рік.
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