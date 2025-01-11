Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува)

Видання знайшло жителя Тиви з тими самими прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження

У полоненого військового КНДР виявили підроблений військовий квиток із даними реального жителя російської Тиви. Аналіз показав, що використано справжні особисті дані. Про це повідомляє російське видання «Агентство. Новости».

Підроблений військовий квиток, знайдений у полоненого військового КНДР у Курській області, виписаний на ім'я реального жителя російської республіки Тива (Тува).

У військовому квитку, який виявили у полоненого, зазначено ім'я жителя Тиви Антоніна Аранчина, 1998 року народження. У документі вказано місце народження (місто Туран у Тиві) і цивільну спеціальність (кравець), але відсутні фотографія, підпис та дати.

Журналісти встановили, що дані з квитка належать реальній людині. Видання знайшло жителя Тиви з тими самими прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження.

Однак є єдина відмінність – місце народження: у військовому квитку вказано місто Туран, а в паспорті Аранчина – село Ерзін, також розташоване в Тиві.

Однак у відкритих джерелах жодних згадок про зв'язок Аранчина з професією кравця немає. У 2020 році він працював у Тех-Хемському лісництві, а у 2023 році в заявках на мікропозики вказував різні посади: охоронець гастроному та пенсіонер.

Судячи з інформації, йому неодноразово відмовляли у позиках через низьку платоспроможність.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це 11 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 тис. військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.