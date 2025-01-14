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Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
фото: ОП

Президент пропонує продовжити мобілізацію з 8 лютого 2025 року на 90 діб

Сьогодні, 14 січня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Про це стало відомо із сайту Верховної Ради.

Президент пропонує продовжити воєнний на 90 днів та продовження проведення загальної мобілізації теж на 90 діб.

Нагадаємо, що 6 листопада 2024 року, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року. Так, на сайті парламенту зазначалося, що закон №12151 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №12152 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» повернуто із підписом президента.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

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Теги: воєнний стан війна Україна мобілізація Верховна Рада законопроєкт Володимир Зеленський

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