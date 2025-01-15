Чому зі зведень Генштабу зник Курахівський напрямок? Пояснення

У районі Курахового наразі тривають важкі бої, але слід розуміти, що Курахівський напрямок не зник зі зведення Генштабу ЗСУ, а система напрямків в оперативно-тактичному угрупованні «Донецьк» була перерозподілена. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, це сталося через те, що ворог перерозподілив вектор зусиль, які він прикладає. Те, що раніше називалось Времівським напрямком стало Новопавлівським, до нього ж доєдналася частина Курахівського.

Віктор Трегубов додав, що інша частина Курахівського напрямку додана до Покровського.

«Це зумовлено тим, що ворог концентрує в напрямку цих населених пунктів зараз свої зусилля. Саме тому так буде логічніше їх називати, бо це і є ті шляхи, якими противник на нас суне», – завершив речник ОСУВ «Хортиця».

Зазначимо, що на Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Нескучне. На Покровському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника.

До слова, 11 січня аналітики DeepState повідомили про те, що ворог повністю окупував Курахове на Донеччині. Тоді речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що українські військові утримують позиції в Кураховому на Донеччині. РФ не захопила місто повністю.

«За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати», – розповів він.

Трегубов наголосив, що Сили оборони не покинули Курахове.

«Оскільки українські війська ще зберігають позиції в межі міста, про якесь залишення ми говорити не можемо», – додав він.

Нагадаємо, що у мережі поширилась інформація про те, що російські війська прорвали державний кордон на Сумщині. Сили безпеки та оборони України спростували чутки.