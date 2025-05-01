Україна та США підписали угоду про надра

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала вона.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Основні положення угоди

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні.

Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Україна керуватиме фондом спільно із США.

Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями.

Жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України.

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. 50% доходів від нових ліцензій у сфері критичних матеріалів і нафти й газу після створення фонду спрямовуватимуться до нього.

Законодавчі зміни – лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

«Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково», – написала Свириденко.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скот Бессент заявив, що проєкт мінеральної угоди вже готовий до підписання, але Україна захотіла внести декілька термінових правок. «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі президента України повідомляє, що правки не вносились..

Нагадаємо, ще 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.