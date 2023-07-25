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Україна отримає додаткові системи ППО Skynex – Rheinmetall

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає додаткові системи ППО Skynex – Rheinmetall
Skynex має 35-мм гармату Oerlikon Mk3, яка може ефективно знищувати безпілотники чи крилаті ракети
фото з відкритих джерел

Україна отримає дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex у другій половині 2023 року

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що в найближчі місяці Україна отримає одразу два зенітних ракетних комплексів Skynex з гарматами калібром 35-мм. Про це повідомляє пресслужба компанії.

В статті про те, яку допомогу надає Україні Rheinmetall вказується, що українська армія скоро отримає два новітніх комплекси Skynex. Зазначається, що успіх ЗСУ Gepard показує важливість протиповітряної оборони гарматного типу, особливо при перехопленні крилатих ракет та безпілотників.

Skynex має програмовані 35-мм боєприпаси AHEAD, які дозволять ефективно знищувати цілі на дуже близькій відстані. До того ж 35-мм боєприпаси будуть значно дешевші ніж аналоги на базі ракет в такому ж діапазоні дії. Знищення повітряної цілі може коштувати близько 4 тисяч євро, що майже в 100 разів дешевше, ніж запуск ракети IRIS-T.

«У другій половині 2023 року Україна отримає дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного вибуху», – повідомили в компанії.

Базою для машин буде вантажівка Rheinmetall HX 8X8. В основі комплексу лежить 35-мм гармата Oerlikon Mk3. Вона здатна уражати цілі на відстані до 4000 метрів та має скорострільність до 1000 за хвилину. Боєприпас AHEAD має 152 уражаючих елементи, які утворюють певну хмару для перехоплення цілей.

Зазначимо, Україна є першою країною, хто експлуатує Skynex.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі до $400 млн.

До слова, у неділю 23 липня набув чинності регламент «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), покликаний прискорити постачання військової допомоги Україні і допомогти країнам-членам ЄС поповнити свої запаси. 

Теги: допомога ЗСУ системи ППО Німеччина війна

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