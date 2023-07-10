Передача Україні касетних боєприпасів. США поквапилися з рішенням
Війна Росії проти України – це не джентльменський поєдинок
У зв'язку з рішенням США передати Україні касетні боєприпаси розпочалася дискусія щодо доцільності цього рішення у морально-політичному контексті.
Але слід розуміти, що війна Росії проти України – це не джентльменський поєдинок. Дуже часто це справжнісінькі «бої без правил». Для нашого народу це війна не життя, а на смерть, за саме існування нашої держави та нашої нації. Україна змушена захищати себе від супротивника, який перевершує її за військовими ресурсами, за масштабами населення та економіки. І ми змушені захищати себе всіма засобами, які у нас є.
Ми вдячні нашим партнерам за будь-яку зброю та боєприпаси, яких нам гостро не вистачає.
Відзначу ще одну делікатну обставину. Це рішення Вашингтон міг би озвучити і після Вільнюського саміту НАТО, що було б правильно і тактично та стратегічно. Але зробили це саме зараз, не в найкращий момент.
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