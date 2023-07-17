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ЗСУ просуваються вглиб противника: скільки території вже звільнено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ просуваються вглиб противника: скільки території вже звільнено
У цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 км²
фото ілюстративне

ЗСУ за тиждень взяли в полон 50 окупантів

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове, мали успіх. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна маляр.

«За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони. Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 км²», – йдеться в повідомленні.

У цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 км².

У період з 10 по 16 липня на таврійському напрямку було знищено 134 одиниці ворожої озброєння та військової техніки і 36 складів боєприпасів противника й два склади з пально-мастильними матеріалами.

Зокрема, шість танків, 24 бойові броньовані машини, 12 безпілотників, дві самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», самохідну артилерійську установку 2С7 «Піон», п'ять гаубиць 2А65 «Мста-Б», гаубиця 2С19 «Мста-С», чотири гармати «Гіацинт-Б», п'ять БМ-21 «Град», три комплекси дальнього візуального спостереження «Муром-М», чотири гаубиці Д-30, по два зенітно-ракетний комплекси «Бук» та «Стріла-10», чотири станції  РЕБ, переносну радіолокаційну станцію «Кредо-М», дві автоматизовані станції постановки перешкод Р330 «Житель та автомобільну техніку».

Взято в полон 50 окупантів.

Нагадаємо, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт

Теги: окупанти ЗСУ війна Україна

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