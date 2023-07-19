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Заколот Пригожина збив з пантелику структуру військового командування РФ – Міллі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заколот Пригожина збив з пантелику структуру військового командування РФ – Міллі
Євген Пригожин, очільник ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Наслідки заколоту сприяли підриву морального духу окупантів

Через спробу збройного заколоту ватажка терористичного угруповання «Вагнер» Євгенія Пригожина структури військового командування Росії перебувають в стані збентеження. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Politico.

На думку Міллі, похід тисяч вагнерівців на Москву збив з пантелику структуру російського військового командування, оскільки після виведення підрозділів найманців з України йому потрібно переглядати як доступні для ведення війни ресурси, так і інструменти управління ними.

«Апарат командування та управління на стратегічному рівні, безумовно, у кращому разі збитий з пантелику і, ймовірно, відчуває труднощі», – заявив Міллі.

Крім того, зазначається, що наслідки заколоту сприяли підриву морального духу російських військ, який і без того був невисокий через проблеми з логістикою, значні втрати серед офіцерів і погану підготовку.

Раніше Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: Євген Пригожин росія війна

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