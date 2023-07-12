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Обмін частини України на статус. Зеленський зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін частини України на статус. Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський після саміту НАТО, 12 липня 2023 року
фото: Офіс президента

Глава держави запевнив, що зрадницької позиції від Байдена та Шольца не буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме будь-який статус, зокрема членство в НАТО, на території. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

Зеленського запитали, чи він хвилюється, що деякі західні столиці готуються до сценарію, коли членство в НАТО буде використано у перемовинах з Росією.

«Головне, щоб ви знали мою позицію особисту і нашу позицію. Я про це кажу відверто, я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій. І ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери», – сказав глава держави. 

Раніше Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України.

Також глава держави вже повідомив, що провів дуже хорошу та сильну зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки США Джозефом Байденом.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна

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