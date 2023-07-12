Обмін частини України на статус. Зеленський зробив заяву

Глава держави запевнив, що зрадницької позиції від Байдена та Шольца не буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме будь-який статус, зокрема членство в НАТО, на території. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

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Зеленського запитали, чи він хвилюється, що деякі західні столиці готуються до сценарію, коли членство в НАТО буде використано у перемовинах з Росією.

«Головне, щоб ви знали мою позицію особисту і нашу позицію. Я про це кажу відверто, я впевнений, що зрадницької позиції не буде від Байдена та Шольца. Але при цьому я повинен сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території. Навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій. І ніколи не будемо міняти на будь-який заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери», – сказав глава держави.

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Раніше Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України.

Також глава держави вже повідомив, що провів дуже хорошу та сильну зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки США Джозефом Байденом.