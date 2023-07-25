Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США
США готують новий пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Українські військові отримають від американців боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet і бронетранспортери

Сьогодні Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі до 400 млн доларів. Про це повідомляє AP із посиланням на джерела у Білому домі.

Зазначається, що до нового пакету військової допомоги увійдуть різні боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet, а також бронетранспортери.

За даними джерел, до пакету також включені ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70. Крім того, офіційні особи розповіли, що США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети та 28 млн патронів для стрілецької зброї.

Озброєння надається через особливі повноваження президента США. Це дозволяє Пентагону швидко вилучати його з власних запасів та доставляти в Україну – часто протягом усього кількох днів.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер напередодні розповів, що Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги. 

До слова, 19 липня США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю $1,3 млрд у межах пакету військової допомоги. 

Між тим, за даними ЗМІ, Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, попри прохання української влади.

Читайте також: Безцінна допомога за три долари. Хто випереджає уряд США у підтримці України
Теги: США допомога ЗСУ озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максимальна дальність польоту комплекс балістичної ракети сягає 300 км
США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
23 липня, 08:45
Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ
Хакери з Китаю отримали доступ до електронної пошти посла США в Пекіні – ЗМІ
21 липня, 02:58
Захаров – російський конструктор, понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників
Сім'я творця російських дронів «Ланцет» володіє нерухомістю у Британії (фото)
19 липня, 16:55

Політика

Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій
Орбан оскандалився новою заявою щодо сусідніх територій
ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США
ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США
ISW пояснив, нащо Путін виправдовував вихід РФ із зернової угоди
ISW пояснив, нащо Путін виправдовував вихід РФ із зернової угоди
Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу: реакція США
Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу: реакція США
США викрили, яку операцію готують росіяни в Чорному морі
США викрили, яку операцію готують росіяни в Чорному морі
Євросоюз збільшить виробництво боєприпасів та ракет для України
Євросоюз збільшить виробництво боєприпасів та ракет для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
104K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
57K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
39K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
27K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
25K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту