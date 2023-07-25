ЗМІ розкрили вміст нового пакету військової допомоги Україні від США

Українські військові отримають від американців боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet і бронетранспортери

Сьогодні Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі до 400 млн доларів. Про це повідомляє AP із посиланням на джерела у Білому домі.

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Зазначається, що до нового пакету військової допомоги увійдуть різні боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet, а також бронетранспортери.

За даними джерел, до пакету також включені ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger і Javelin, авіаційні ракети Hydra-70. Крім того, офіційні особи розповіли, що США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker, а також обладнання для розмінування, міномети та 28 млн патронів для стрілецької зброї.

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Озброєння надається через особливі повноваження президента США. Це дозволяє Пентагону швидко вилучати його з власних запасів та доставляти в Україну – часто протягом усього кількох днів.

Нагадаємо, речник Державного департаменту США Метью Міллер напередодні розповів, що Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги.

До слова, 19 липня США оголосили, що нададуть Україні нове озброєння вартістю $1,3 млрд у межах пакету військової допомоги.

Між тим, за даними ЗМІ, Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, попри прохання української влади.